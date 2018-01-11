Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 2 копейки – до 57,01 рубля, курс евро снизился на 11 копеек и составил 68,14 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 69,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».