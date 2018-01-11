Компания Дерипаски подала в суд Нью-Йорка иск против Манафорта

В суд Нью-Йорка подан иск компании российского миллиардера Олега Дерипаски Surf Horizon против Пола Манафорта, который некоторое время возглавлял предвыборный штаб президента США Дональда Трампа.

Иск также подан против партнера Манафорта Рика Гейтса. В иске говорится, что Манафорт и Гейтс действовали в собственных корыстных интересах в ходе сделки по покупке Surf Horizon украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable. Surf Horizon заявила, что Манафорт и Гейтс «увели» инвестиции почти на 19 млн долларов, еще 7,5 млн были выплачены за обеспечение сделки.

Указывается, что Манафорт и Гейтс не смогли объяснить, на что пошли свыше 26 млн долларов, передает РИА «Новости».

Surf Horizon обвиняет Манафорта и Гейтса в мошенничестве. Компания Дерипаски заявила, что они убедили Surf Horizon вложить 18 млн 938 тыс. 400 долларов в покупку Black Sea Cabel, которая стоила менее 18 млн, что позволило Манафорту и Гейтсу «получить личную прибыль в размере более 1,1 млн долларов».

Surf Horizon потребовала возмещения ущерба, который стал следствием «жадности и самоуправства» Манафорта и Гейтса. Кроме того, компания Дерипаски требует «возмещения убытков в размере 25 млн долларов».

Представитель Дерипаски сообщил, что Surf Horizon Ltd только в прошлом году получила доказательства получения «тайной прибыли».

«Инвестиционная сделка завершилась неудачей, при этом были бесследно утрачены более 26 млн долларов», – добавил представитель российского бизнесмена.