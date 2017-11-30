Американец призвал россиян отстаивать свои ценности

В Сети появилось видео, на котором молодой человек, ранее отдавший честь генералу Ли под крики беснующейся толпы, обратился к россиянам.

«Все, что я хочу сказать русским – стойте за свою веру, стойте за свою свободу, никогда не сдавайтесь и не теряйте надежды даже перед лицом страха. Никогда не теряйте надежды и не предавайте свои ценности», – обратился к россиянам Аллен Арментраут, бывший студент Христианского колледжа Пенсаколы во Флориде.

Американец Аллен Арментраут стал символом сопротивления левой истерии в США – тот самый одинокий парень с флагом конфедератов, пытавшийся отстоять памятник генералу Ли после беспорядков в Шарлоттсвилле.

Аллен отправился в Вирджинию после того, как американцы начали массово уничтожать памятники конфедератам. Вооруженный юноша встал с флагом Конфедерации перед памятником генералу Ли и отдал честь.

«Я поехал туда, чтобы показать: что-то, во что я верю, правильно», – рассказал он позже, оказавшись в центре событий.

После инцидента Арментраута исключили из Христианского колледжа Пенсаколы во Флориде. Американцы объявили сбор средств ему на учебу, собрав более 2 тыс. долларов, сообщает сайт «Русская весна».