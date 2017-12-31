Жертвами ДТП с автобусом в Кении стали более 30 человек

Взгляд
31 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Ожидаемое восстановление экономики в 2017-м сопровождалось рядом сюрпризов

2017 год запомнится как год начала стабилизации, восстановления и ростаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Прошедший год ознаменовался видимым восстановлением российской экономики и стабилизацией макроэкономических показателей после нескольких лет рецессии. Это вселяет уверенность в будущий рост и позитив. В то же время наблюдается сразу несколько экономических парадоксов и сюрпризов, как приятных, так и не очень. Подробности...
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Сделка по С-400 втягивает Турцию в рублевую зону

Россия широким жестом отдает ЗРК пока за полцены – Турция отдаст другую половину «потом»Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Параметры сделки по покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 окончательно определены. Одной из особенностей стал кредитный договор – больше половины суммы за ЗРК Анкара заплатит в рассрочку, причем рублями. Насколько это выгодно для России и нет ли риска, что Турция не сможет расплатиться по этому долгу? Подробности...
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«У детей есть причина бояться Деда Мороза»

В среднем полноценная амуниция Мороза обходится в 30–45 тысяч рублейФото: Донат Сорокин/ТАСС
Дед Мороз – это не только сказка, но и профессия. Причем профессия чрезвычайно тяжелая, требующая готовности к любым ситуациям. Как сказался на ней экономический кризис? Как не испортить ребенку праздник, приглашая в дом Деда Мороза? И правы ли психологи, утверждающие, что «новогодний волшебник» может быть опасен для детской психики? Подробности...
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«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...

Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
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На фронтах Империи. 2017 год глазами военкора

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Финал этого богатого на военные события года получился крайне интригующим. То, на каком нервозном фоне происходил обмен военнопленными в Донбассе, позволяет сегодня говорить о том, что в следующем году этот фронт еще не раз вспыхнет. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
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      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
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      В Москве прошел парад Снегурочек

      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
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        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

        Суд приговорил экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн рублей. Как вы оцениваете приговор Улюкаеву?
        • Слишком мягкий

        • Адекватный

        • Слишком суровый

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        • Да, я в их числе

        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

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          Жертвами ДТП с автобусом в Кении стали более 30 человек

          31 декабря 2017, 13:31

          Текст: Антон Антонов

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          В результате столкновения автобуса и грузовика в Кении погибли не менее 36 человек, сообщают СМИ.

          Еще 18 человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Daily Nation.

          ДТП произошло на северо-западе страны недалеко от населенного пункта Мигаа.


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