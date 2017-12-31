Жертвами ДТП с автобусом в Кении стали более 30 человек

В результате столкновения автобуса и грузовика в Кении погибли не менее 36 человек, сообщают СМИ.

Еще 18 человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Daily Nation.

ДТП произошло на северо-западе страны недалеко от населенного пункта Мигаа.