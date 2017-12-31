Пушков прокомментировал отмену визита американских сенаторов в Москву

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал не сожалеть о несостоявшемся визите в Москву американских сенаторов.

Пушков написал в Twitter, что визит сенаторов из США «вряд ли помог бы улучшению отношений».

«Лекций о демократии мы уже наслушались. Жалеть не о чем», – добавил он.

Американские СМИ ранее сообщали, что сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо решили не ездить в Москву после того, как российская сторона отказала в визе их коллеге-демократке Джинн Шахин. В российском посольстве назвали утверждения о том, что визит членов Конгресса США в Россию отменен по вине Москвы, «абсолютно тенденциозными и неправдивыми».