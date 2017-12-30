Лавров рассказал, чему научился у Путина

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на передаче Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» рассказал, чему научился у президента Владимира Путина.

В эфире передачи министр сказал, что перенял у российского лидера способность с серьезным лицом произносить фразу «западные партнеры». «Он (Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) эту фразу тоже употребляет», – отметил министр.

Лавров сказал, что всех, с кем происходит общение, он считает партнерами. «Только есть партнеры договороспособные, а есть партнеры безнадежно недоговороспособные», – пояснил он, отметив, что последних на Западе становится все больше.

Также Лавров с юмором ответил на вопрос о вмешательстве России в выборы за рубежом, заявив, что «работы здесь так много, что не хватает времени на другие задачи, например, на развитие культурных связей». При этом американцы всерьез восприняли саркастическое признание Лаврова.