Карякин и Гунина завоевали «серебро» на ЧМ по блицу в Эр-Рияде

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял второе место на чемпионате мира по блицу, прошедшем в столице Саудовской Аравии.

Первым в турнире среди мужчин стал старый соперник Карякина норвежец Магнус Карлсен, набравший 16 очков, третьим стал Виши Ананд, набравший равное с Карякиным количество очков (по 14,5), но уступивший ему по дополнительным показателям, передает ТАСС.

В женском турнире первое место заняла грузинка Нана Дзагнидзе (16,5), «серебро» у россиянки Валентины Гуниной (16), третьей стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь (14).

Напомним, в 2016 году российский гроссмейстер Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу, выиграв соревнования в Дохе (Катар).

Норвежский шахматист Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин, фактически сбежав с церемонии фотографирования.