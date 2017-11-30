Путин пообещал Асаду дальнейшую защиту суверенитета и единства Сирии

Президент России Владимир Путин в адресованном президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду поздравлении пообещал дальнейшую защиту суверенитета и единства Сирии.

Президент Путин также добавил, что России продолжит оказывать САР содействие в «продвижении процесса политического урегулирования, а также в усилиях по восстановлению национальной экономики», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер отметил, что «победа над террористами и скорейшая нормализация обстановки в САР отвечают интересам мира и безопасности всего региона Ближнего Востока», а также выразил надежду на то, что в 2018 году «в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему».

Ранее сообщалось, что президент России в новогоднем поздравлении призвал Дональда Трампа к равноправию и взаимному уважению в российско-американских отношениях, а также выразил надежду на улучшение отношений между ФРГ и Россией в поздравлении Ангеле Меркель и Франку-Вальтеру Штайнмайеру.