Путин выразил надежду на улучшение отношений между Россией и Германией

Президент России Владимир Путин в поздравлениях с Рождеством и Новым годом Федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и Федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру выразил надежду на улучшение отношений между двумя странами.

Российский лидер «подтвердил готовность к продолжению диалога и совместной работы» и «выразил надежду на то, что в наступающем году Россия и Германия смогут продвинуться в решении актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня», что поспособствовало бы «укреплению безопасности и стабильности в Европе и за её пределами», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в новогоднем поздравлении призвал президента США Дональда Трампа к равноправию и взаимному уважению в российско-американских отношениях.