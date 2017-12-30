Пентагон отверг обвинения в поддержке «Исламского государства»

Утверждения о том, что США поддерживают террористическую организацию «Исламское государство*» являются ложными и абсурдными, заявила официальный представитель Пентагона Ребекка Риберих.

Она заверила, что США «не готовят ИГ*», а «работают с партнерами» над уничтожением террористов, передает РИА «Новости».

Также Риберих отвергла обвинения в причастности США к ракетному обстрелу Латакии и Хмеймима со стороны ИГ. По словам Риберих, «этому нет никаких подтверждений».

Она заявила, что у возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ «нет никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников», которые «в прошлом были обескураживающе неточными». Но на просьбу прокомментировать сам факт обстрела Риберих не ответила.

В среду сообщалось, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» перехватил две запущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии ракеты.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что данная атака была невозможна без участия США.