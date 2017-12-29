Генпрокуратура Украины назвала число разыскиваемых по делам евромайдана

По делам евромайдана в розыске находятся более 90 человек, заявил глава департамента специальных расследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Горбатюк рассказал, что 3 тыс. 400 эпизодов преступных действий, совершенных во время евромайдана, объединены в 100 уголовных дел, по которым разыскивается 91 человек, передает местное издание «Тиждень».

Уголовные производства департамент группирует по событиям. Например, разгон студентов 30 ноября 2013 года, во время которого пострадали 130 человек, объединен в одно производство.

Глава департамента также отметил, что за 2017 год в суд поступило 27 завершённых дел, связанных с событиями евромайдана, о подозрении сообщено ещё 33 лицам.

Всего же за время расследования дел о подозрении сообщили 26 следователям, 16 прокурорам и 16 судьям, но ни одного обвинительного приговора вынесено не было.

Ранее президент Украины Петр Порошенко присвоил активистам Майдана статус участников боевых действий.