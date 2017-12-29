Российские ученые создали первую рабочую линию квантовой связи

Физики и инженеры Российского квантового центра создали первую рабочую линию квантовой связи между отделениями Сбербанка в Москве и использовали ее для передачи реальных финансовых данных, сообщает пресс-служба компании.

«Сбербанк стал первой организацией, получившей нашу установку квантовой защиты, которая уже готова для промышленной эксплуатации. Российские организации получат возможность использовать для защиты информации разработку именно из нашей страны, что важно для государства», – передает РИА «Новости» слова гендиректора РКЦ Руслана Юнусова.

Феномен квантовой запутанности лежит в основе современных квантовых технологий, которые полностью исключают возможность незаметной «прослушки» – из-за того, что законы квантовой механики запрещают «клонирование» состояния частиц света.

Сети такого рода начали появляться в России три года назад. Теперь проект вышел на новый уровень, реализовав первую полноценную «промышленную» линию связи между двумя отделениями Сбербанка, расположенными в 25 километрах друг от друга.

В процессе создания сети РКЦ и Сбербанк не просто обменивались квантовыми ключами, но и самими данными, что переводит эту систему связи в число готовых бизнес-решений.

Серийный выпуск устройств квантовых коммуникаций планируется начать в следующем году.

Напомним, научные сотрудники физического факультета МГУ разработали и протестировали квантовый телефон.

Первая в России многоузловая квантовая сеть была запущена в Татарстане, рассказали ученые Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ и университета ИТМО.