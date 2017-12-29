Минтруд не пустил в Приморье 9 тыс. северокорейских рабочих

Минтруд России в полном объеме отклонил заявки от работодателей Приморья на привлечение более 9 тыс. работников из КНДР, рассказали в пресс-службе администрации края.

«Администрацией Приморского края было согласовано привлечение более девяти тыс. иностранных граждан из КНДР, в том числе для работы в области строительства, сельского хозяйства, судоремонта, промышленности, гостиничного сервиса, рыбного и лесного хозяйства. Однако квота в полном объеме была отклонена Минтрудом России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что рабочие из КНДР трудятся в России в «рабских условиях».

Сообщалось также, что США предложили всем странам выслать северокорейских рабочих.