Пентагон объяснил введенные против России ограничения по Договору об открытом небе

Принятые США меры по Договору об открытом небе призваны подтолкнуть Россию к более конструктивному взаимодействию, заявили в Пентагоне.

«Что касается комментария официального представителя (МИД России – прим. ВЗГЛЯД), то мы по-прежнему привержены успешной работе Договора об открытом небе. На консультативной комиссии по открытому небу в Вене 26 сентября США объявили, что предпримут меры в ответ на несоблюдение Россией Договора по открытому небу. Наши меры направлены на то, чтобы побудить Россию более конструктивно сотрудничать с нами по нашим обеспокоенностям», – сообщил представитель Пентагона Джонни Майкл, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США в том, что Россия нарушает Договор по открытому небу, и заявила о ряде ответных ограничений, вступающих в силу с 1 января 2018 года.

В четверг стало известно, что Россия отказалась от ряда соглашений с США по договору об открытом небе.

Напомним, в сентябре стало известно о планах Вашингтона ограничить полеты военной авиации России над США.