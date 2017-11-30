Россия отказалась от ряда соглашений с США по Договору об открытом небе

Россия информировала США об отказе с 1 января от ряда договоренностей по облегчению полетов в рамках Договора об открытом небе, сообщил МИД.

МИД также сообщил о намерении отменить для США ночевки на трех аэродромах России во время полетов в рамках Договора об открытом небе, передает РИА «Новости».

Отмечено, что США на своей территории создают максимум неудобств для деятельности России по Договору об открытом небе.

В среду сообщалось, что решение России ввести с 1 января ограничения для США по Договору по открытому небу является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона.