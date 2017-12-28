РФС решил не платить российским футболистам премиальные на ЧМ-2018

Российский футбольный союз не будет выплачивать премиальные футболистам национальной команды, сообщают источники.

Премиальные российским футболистам может выделить только Международная федерация футбола (ФИФА), сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источника.

«Существует призовой фонд чемпионата мира, закрепленный на заседании совета ФИФА и опубликованный еще в октябре. Согласно документу, победитель турнира сможет заработать 38 миллионов долларов, а вышедшие из группы команды заработают по 12 миллионов. Призовые от ФИФА будут делиться в пропорции 70 на 30: 70% получат игроки за свое выступление, 30% – РФС на общие расходы. Это общемировая практика», – рассказал собеседник.

Сообщается, что призовой фонд чемпионата мира в России составляет 400 млн долларов, что на 12% больше, чем фонд Мундиаля в Бразилии. Каждая из 32 сборных-участников финальной части ЧМ-2018 заработает как минимум 8 млн долларов. Финалист чемпионата заработает 28 млн долларов, бронзовый призер получит 24 млн долларов, другой полуфиналист - 22 млн долларов. Команды, добравшиеся до 1/4 финала, заработают по 16 млн долларов, а участники 1/8 финала - по 12 млн долларов.

Вместе с тем приз в 8 млн долларов за участие в ЧМ идет на покрытие расходов национальной федерации во время подготовки к турниру, сообщил источник. Если Россия не выйдет из группы, футболисты не получат премиальных.

Напомним, 1 декабря определились соперники сборной России на ЧМ-2018.

Финальная часть ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой Мундиаля.