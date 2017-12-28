Опубликовано видео ракетной атаки боевиков в Сирии

Группировка боевиков «Файлак аль-Шам» в среду обстреляла ключевые позиции сирийской правительственной армии в западном Алеппо из пусковых ракетных установок.

Группировка выпустила два видеоролика о ракетном нападении, сообщает Al-Masdar News. Боевики утверждают, что обстрел производился в ответ на рейды сирийских и российских боевых самолетов в населенных пунктах провинции Идлиб.

По заявлению боевиков, атака была направлена на военную академию Аль-Асада и артиллерийскую базу в квартале Рамусех на западе Алеппо.

Напомним, в августе Генштаб ВС России сообщал, что провинция Алеппо полностью освобождена от террористов.