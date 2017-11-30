Женщина, которой отрубил руки муж, решила не винить его перед детьми

Серпуховчанка Маргарита Грачева, чей муж отрубил ей кисти рук, впервые публично прокомментировала свое отношение к человеку, совершившему по отношению к ней данное преступление.

Маргарита Грачева не призналась детям в истинных причинах травм и не будет настраивать их против своего мужа Дмитрия. Однако она добавила, что в Уголовном кодексе необходимо ужесточить наказание за умышленное причинение вреда здоровью. Короткое видеоинтервью с жертвой преступления публикует telegram-канал Lifeshot.

«Он все-таки остается их отцом, поэтому настраивать детей против него я не буду. Я им сказала, что попала в аварию, и на правой руке у меня будет рука как у робота. К этому они нормально отнеслись».

Женщина посчитала наказание по статье «умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия», по которой судят Дмитрия Грачева, небольшим:

«Хочу, чтобы ужесточили сроки, три года отсидеть, и потом выйти из тюрьмы с руками... Хорошо, что левую пришили».

Женщину выписали из больницы, Новый год она встретит в кругу семьи.

Напомним, в декабре житель Серпухова Дмитрий Грачев обратился в полицию и признался, что, приревновав жену, вывез ее в лес рядом с деревней Скрылья, где отрубил кисти рук. После этого его заключили под стражу.

25-летней Маргарите Грачевой была проведена операция, нейрохирургам удалось восстановить подвижность только в левой руке.