Московский суд заочно арестовал двух активистов «Правого сектора»

Басманный суд Москвы заочно арестовал Геннадия Хамраева и Романа Стригункова – участников запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*», сообщила пресс – секретарь суда Юнона Царева.

«Суд заочно арестовал Стригункова и Хамраева. Они объявлены в международный розыск», – передает РИА «Новости» слова Царевой. Ранее суд заочно арестовал еще трех активистов организации – Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского.

Как заявляла представитель СК Светлана Петренко, Хамраев принимал «активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР».

По ее словам, Стоцкий и Стригунков систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно – массовых мероприятиях этой организации и вели пропаганду идеологии, целей и задач «Правого сектора*».

Напомним, ГСУ СК продолжает расследовать уголовные дела в отношении ряда граждан России, причастных к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», трое активистов арестованы заочно