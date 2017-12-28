Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 5 копеек и составил 57,7 рубля, курс евро вырос на 4 копейки – до 68,72 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 66,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».