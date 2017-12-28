Нефть подорожала на оценке API по снижению запасов

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром выросли, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США за прошедшую неделю снизились значительнее ожидаемой оценки.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,14%, составив 66,08 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,2%, составив 59,76 доллара за баррель, передает РИА «Новости».