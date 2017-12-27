Путин: Провожаем год достойно

На приеме в Кремле президент Владимир Путин заявил, что Россия провожает 2017 год достойно.

«Мы провожаем его достойно» - сказал Путин, заметив, что впереди страну ждут «масса забот и планов», передает РИА «Новости».

«И я уверен, что все в наших руках», - заявил глава государства.

Он поблагодарил присутствующих за труд, пожелал всем успехов в следующем году, отметив, что этот год страна провожает в историю.

«Наш путь – это путь приобретения знаний и ответственных дел», - сказал Путин.