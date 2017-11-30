Глава ВМС Украины: Крым можно было «освободить» по примеру Ельцина

Украинские военные могли бы «освободить» Крым от российских военных в феврале 2014 года за один день, просто расстреляв из танков здание Верховной рады полуострова, заявил на допросе в суде Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича командующий ВМС Игорь Воронченко.

Он утверждает, что в 2014 году лично представлял командованию ВМС Украины план по «освобождению» здания с помощью двух танков. Воронченко предлагал «обстрелять, как в России президент Ельцин в 1993 году», здание парламента Крыма. Также к операции по разблокированию здания предполагалось привлечь спецназ «Альфа» СБУ, сообщает портал «Вести-Украина».

Воронченко уверен, что Крым можно было «освободить» 27 февраля 2014 года – позже соотношение военных на полуострове стало не в пользу Украины, уверен он.

«27 февраля такого приказа не было. Приказ поступил после 8 марта», – заявил Воронченко.

1 ноября сообщалось со ссылкой на показания бывшего главы Генштаба вооруженных сил Украины Юрия Ильина, что генерал Владимир Замана по согласованию с нынешним главой СНБО Александром Турчиновым в конце февраля 2014 года понизил степень готовности ВСУ в Крыму с полной до постоянной.