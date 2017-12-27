В РПЦ рассказали о целенаправленной работе против Церкви

Против Русской православной церкви ведется целенаправленная работа, при этом верующие и священнослужители сами дают повод для критики, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Я не сторонник теории заговоров, но я убежден, что против Церкви ведется целенаправленная работа, причем, из разных центров. Надо быть очень наивным, чтобы этого не видеть. Конечно, это совсем не значит, что мы все белые и пушистые, а проблемы исключительно из-за врагов», – передает РИА «Новости» слова Легойды.

Он отметил, что порой христиане сами дают повод для справедливой критики.

«Но нередко и коллеги-журналисты вносят свою лепту, когда хозяева тех или иных СМИ ставят перед своими редакциями такие задачи. Тем более что элементарную проверку фактов во многих из таких СМИ давно променяли на количество посещений и лайков», – сказал представитель РПЦ.

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета призвал всех верующих принять участие в выборах президента России в марте будущего года.