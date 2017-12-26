Европейские компании профинансировали «Северный поток – 2» в 2017 году

Несколько дней назад европейские компании выполнили свои обязательства по финансированию газопровода «Северный поток – 2» в 2017 году, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, 8 декабря Газпром сообщал, что подписаны все контракты на материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода. Вице-премьер России Аркадий Дворкович после встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем заявил о единой позиции Москвы и Берлина по реализации «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о войне европейских лоббистов за этот газопровод.