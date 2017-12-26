Скончалась экс-глава агентства по культуре и кинематографии Майя Кобахидзе

Во вторник на 65-м году жизни скончалась глава Комитета индустриальных телевизионных премий – компании-организатора премии ТЭФИ – Майя Кобахидзе, сообщила пресс-секретарь премии Наталья Уварова.

«Ушла из жизни Майя Кобахидзе, в последние годы она работала генеральным директором Комитета индустриальных телевизионных премий», – цитирует Уварову ТАСС.

Причина смерти не называется. О месте и дате прощания станет известно позже.

Ранее Майя Кобахидзе работала первым замминистра культуры Грузии, директором департамента господдержки искусства и культуры российского Минкульта, главой Федерального агентства по культуре и кинематографии.