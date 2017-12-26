Тирасполь: Россия помогла Приднестровью справиться с вызовами уходящего года

В уходящем году Приднестровью удалось справиться с вызовами и угрозами благодаря тесному сотрудничеству с Россией, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

«Вызовы и угрозы, которые стоят перед приднестровской и российской дипломатией, весьма серьезны. Без координации усилий, без активного взаимодействия и использования различного инструментария двусторонних контактов, конечно, невозможно добиться успеха», - передает его слова ТАСС.

Он выразил надежду на то, что и в дальнейшем совместная работа продолжится в «ритмичном и интенсивном ключе». По его словам, Россия – это единственный стратегический партнер Приднестровья.

Игнатьев также обратил внимание на «череду недружественных действий, предпринятых в нынешнем году Молдавией в отношении российских дипломатов и миротворческой операции на Днестре».

По его словам, молдавские власти организовали антимиротворческую кампанию на самом высоком уровне, выражающуюся в дестабилизации работы миротворцев и принятии антироссийских решений на уровне Конституционного суда и парламента.

Игнатьев отметил, что Россия и Приднестровье выступали с единой позицией о том, что нужно возобновить переговорный процесс в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

Эта позиция остается неизменной, подчеркнул Игнатьев.

«Мы весьма признательны российским партнерам за поддержку, и я уверен, что подобная координация совместных усилий будет продолжаться и впредь», - подытожил он.

Отметим, что в конце октября глава республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье сможет присоединиться к России только после международного признания независимости.