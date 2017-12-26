В Подмосковье загорелась изготавливающая пуанты для Большого театра фабрика

Очевидцы сообщают о пожаре в подмосковной Балашихе: горит старинное здание, где расположена фабрика по производству пуантов.

Возгорание возникло в одном из цехов фабрики по производству пуантов, расположенной в Балашихе на улице Советская, 36.

Сотрудников перевели в другой цех, по словам очевидцев, пострадавших нет, сообщают участники группы «Балашиха рулит!».

«Горит цех на фабрике по пошиву пуант. Всех сотрудников перевели в другой цех, а вещи все остались в том, что горит. Сотрудники даже не могут вещи свои забрать. Ждут, когда там все потушат, муж говорит все хорошо, все живы и здоровы. Никто не пострадал», - пишет один из очевидцев.

Рядом с фабрикой образовалась пробка.

«Все сшитые на фабрике пуанты идут сразу в Большой театр. Здание фабрики старинное, еще 19 века постройки. Поэтому огонь пока остановить не удается», – сообщает телеграм-канал Mash.