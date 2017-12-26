Кремль анонсировал встречу Путина с семьей летчика Пешкова

Президент Владимир Путин во вторник встретится с вдовой Героя России летчика Олега Пешкова и его детьми, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент сегодня встретится с вдовой Героя России, летчика Пешкова, который трагически погиб при исполнении своего военного долга. Встретится с вдовой, с Геленой Юрьевной Пешковой, и также с детьми - дочерью и сыном Героя», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил также, что Путин во вторник посетит Дом правительства и поздравит членов кабмина с Новым годом. По его словам, на таких мероприятиях президент и премьер подводят итоги уходящего года и говорят о том, что предстоит сделать в перспективе, передает ТАСС.

Напомним, 24 ноября минувшего года российский Су-24 был сбит истребителями F-16 ВВС Турции в Сирии на границе с Турцией. Экипаж успел катапультироваться, однако спускавшегося на парашюте пилота Олега Пешкова расстреляли в воздухе боевики.