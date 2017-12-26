Масштабная спецоперация прошла в Панкисском ущелье Грузии

Три человека, которых подозревают в связях с ликвидированным в Тбилиси в ноябре чеченским боевиком Ахмедом Чатаевым, задержаны в результате масштабной спецоперации в селах Омало и Дуиси Панкисского ущелья Грузии во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В спецоперации участвовали несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

По данным грузинских СМИ, один из задержанных – Баадур Чопанашвили – оказывал помощь Чатаеву и его группе. В доме задержанного изъято оружие.

Позже на брифинге представитель СГБ Нино Гиоргобиани уточнила, что задержаны пять человек. При задержании один из них попытался взорвать гранату и был ранен.

Она подтвердила связь этих пятерых с группой Чатаева. Эти пятеро помогли Чатаеву и подельникам незаконно перебраться в Грузию из Турции, снабжали их оружием. Нино Гиоргобиани также заявила, что следствию уже известно, что Чатаев и его сообщники планировали теракты против дипломатов в Грузии и Турции. Следствие продолжается. Задержанным грозит от 17 лет до пожизненного заключения.

В ноябре в Тбилиси ликвидировали Чатаева и еще двух боевиков. Погиб один грузинский спецназовец.

Как отмечает РИА «Новости», служба госбезопасности Грузии заявила, что ликвидированный и задержанный в ходе спецоперации в Тбилиси 22 ноябре были гражданами России.

«В результате подключения международных партнеров оперативно установлено, что задержанный во время спецоперации является гражданином России Шуаи Борзиев, который разыскивается Интерполом по обвинению в терроризме. Также установлены личности ликвидированных в ходе спецоперации лиц, это гражданин России Ибрагим Адашев, который находился в Грузии в 2010-211 годах с фальшивыми паспортами, и Аслан Бег Солтахматов», - заявила Нино Гиоргобиани на брифинге.

Следствию помогают специально прибывшие в Грузию представители федеральной службы безопасности США.