Мигрант попытался снять крест с рождественской ели в Италии

Африканский беженец взобрался на рождественскую елку перед центральным вокзалом в итальянском Милане, чтобы снять с нее крест.

Как уточняет Il Giornale, на елку залез 21-летний уроженец Гамбии. Сотрудники полиции помешали молодому человеку снять крест с рождественского дерева. Отмечается, что они оперативно пресекли попытку нарушения общественного порядка.

Когда африканца спросили, зачем он забрался на елку, он указал на крест, сказав, что это «нехорошо». Молодого человека доставили в полицейский участок. Там выяснилось, что у мужчины имеется выданное комиссией по делам беженцев разрешение на пребывание в стране.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее признавала, что Европа не справилась с проблемой беженцев.