Газпром: За три дня Нафтогаз накопил штраф в 1,8 млн долларов

Газпром пока не получил от Украины денег, которые взысканы Стокгольмским арбитражем, за три дня накопилось 1,8 млн долларов штрафа за просрочку долга, заявил зампред правления российской корпорации Александр Медведев.

«Пока мы не получили ни денег, ни штрафа за просрочку. Просрочка идет, вот уже за три дня 1,8 миллиона долларов накопилось», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что штрафы за просрочку долга украинской компании (2,019 млрд долларов) – около 600 тыс. долларов в день.

«Президент (Украины Петр) Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайне мере, странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража. Потому что, прежде всего, основные положения контракта признаны действительными», - приводит пресс-служба Газпрома слова Медведева.

Он добавил также, что ранее часть требований Газпрома в рамках «зимнего пакета» была удовлетворена в размере 3,1 млрд долларов. Таким образом, общая сумма по спору составила 5,1 млрд долларов.

Медведев также отметил, что решение арбитража спасло Украину от банкротства.

В четверг Стокгольмский арбитраж признал действующими основные положения контракта Газпрома и Нафтогаза, удовлетворив большую часть требований российской компании об оплате поставленного на Украину голубого топлива. Об этом сообщили в Газпроме.

«Нафтогаз Украины», в свою очередь, заявил, что выиграл иск в отношении российского Газпрома в Стокгольмском арбитраже.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение Стокгольмского арбитража.