Матвиенко рассказала о планах сенаторов войти в инициативную группу по выдвижению Путина

Целый ряд сенаторов планирует войти в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Целый ряд сенаторов планируют войти в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. Сколько будет участвовать, посмотрим. Завтра в 16.00 состоится собрание этой инициативной группы», – сказала спикер, передает РИА «Новости».

По ее словам, она сама может участвовать в избирательной кампании в рамках закона, который регулирует деятельность должностных лиц. «Там, где мне будет разрешено как председателю Совета Федерации. Как гражданин, гражданка своей страны, я вправе высказать свою позицию в пользу своего кандидата. Своего кандидата я уже выбрала, это Владимир Путин», – пояснила она.

Спикер Совфеда также сообщила, что на встрече президента с представителями Федерального Собрания сенаторы хотели бы затронуть те проблемы, которые волнуют регионы. По ее мнению, главное, о чем может пойти речь на встрече с главой государства, – это определить перспективы работы на будущий год, «выстроить приоритеты для Федерального Собрания».

Официальное выдвижение Путина кандидатом на выборах ожидается 26 декабря. Инициативная группа соберется в 57-м павильоне ВДНХ. Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Кроме того, комментируя закон об ограничении деятельности СМИ-иноагентов, Матвиенко сообщила, что такие меры пока будут применяться только в отношении медиа США.

«Вводимые ограничения для деятельности СМИ-иноагентов будут пока применяться только в отношении средств массовой информации США, действие закона не будет распространяться на те страны, где не нарушаются права российских СМИ», – сказала она.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иноагента для СМИ. Закон разработан в качестве ответной меры на то, что RT по требованию властей США вынужден был зарегистрироваться в качестве иностранного агента.