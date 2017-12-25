Аксенов пообещал «жесткий разбор» незаконным застройщикам в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании местного правительства заявил, что на южном берегу полуострова ведется незаконная застройка, которая «загаживает побережье», и пообещал «привести в чувство» «горе-строителей».

«Вчера в Ялте был – как продолжали все строиться, так и строят. Никого ничего не смущает. Это строительная отрасль – как загадить побережье», – передает РИА «Новости» слова главы Крыма.

Аксенов потребовал от подчиненных принятия конкретных мер, связанных с ограничением работ на этих объектах и своевременной реакции на незаконное строительство.

«Я мириться с этим вопросом не собираюсь. Будет очень жесткий разбор полетов до конца года по поводу того, что сделано и нет, какие силы были приложены для того, чтобы привести в чувства всех наших горе-строителей», – сказал Аксенов.



Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил зачистить плато Ай-Петри, хаотично застроенное гостиницами, кафе и торговыми точками, процесс сноса намечен на начало ноября.