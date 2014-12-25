Активистки Femen провели акцию в Ватикане

Участницы движения Femen в рождественский сочельник провели акцию в Ватикане. Они представили «современную, свободную Деву Марию», которая выступает «против патриархальных религиозных учреждений».

Акция прошла за несколько часов до мессы, которую провел папа Римский Франциск. О том, были ли задержания, не сообщается.

Девушка, изображающая современную Деву Марию, обнажилась на фоне рождественских яслей, расположенных на площади Святого Петра. На ее теле была надпись на английском «Нападение на церковь», а также хэштег #metoo, распространившийся в России как #янебоюсьсказать.

По заявлению представителей Femen, данной акцией движение хотело привлечь внимание к «многовековой практике угнетения и насилия над женщинами», которая якобы поддерживается католической церковью.

«Мы должны осуждать все формы насилия в отношении женщин, совершаемые повсюду, от киноиндустрии до Ватикана», – написали Femen в своем аккаунте на Facebook.

Также активистки выступили против гомофобии в католической церкви и призвали страны узаконить однополые браки.

Напомним, в 2014 году Ватикан запретил въезд активистке Femen Яне Ждановой, которая провела акцию на площади Святого Петра после рождественского послания Папы Римского Франциска и попыталась взять установленную там фигуру младенца Иисуса.