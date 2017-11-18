Siemens не доказал в суде «обман» в сделке по турбинам

Арбитражный суд Москвы отказался признать сделку о поставках турбин Siemens дочерней структуре Ростеха – компании «Технопромэкспорт» – недействительной, так как немецкий концерн не доказал обман.

Согласно решению суда, истцы по первоначальному иску не доказали, что завод СТГТ Siemens, изготовивший турбины, «имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта», передает РИА «Новости».

В материалах дела нет доказательств того, что «ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение истца-2 заключить оспариваемый контракт», говорится в решении.

В результате, сказано в решении суда, правовых оснований для признания сделок недействительными по этим доводам не имеется.

«В удовлетворении первоначального иска следует отказать», – отмечается в решении.

14 декабря Арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски Siemens и структур госкорпорации «Ростех» по поставкам турбин немецкого концерна для строящихся в Крыму теплоэлектростанций.