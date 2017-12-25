В Швейцарии задумались о референдуме об отношениях с ЕС

Швейцарии необходимо «прояснить отношения с Европой», в этих целях в стране может пройти общенациональный референдум, заявила швейцарский президент Дорис Лойтхард.

«Принципиальное голосование могло бы быть полезным», – сказала она в интервью SonntagsBlick, передает ТАСС. По ее словам, референдум помог бы определить, «в каком направлении двигаться».

Она сказала, что разногласия с Брюсселем находятся сейчас в фокусе внимания швейцарских властей. «Здесь наш подход ясен – увязывать такую техническую тему, как эквивалентность швейцарского биржевого права, с таким политическим вопросом, как рамочный договор, не является возможным», – сказала Лойтхард.

Президент Швейцарии сказала, что некоторые государства Европейского союза относят ее страну к той же категории, что и решившую покинуть ЕС Великобританию. Другие, продолжила она, хотят усилить свои финансовые системы за счет Швейцарии. Вместе с тем, есть и такие страны, которые считают Швейцарию «любителем вкусненького», который «получил слишком большую выгоду от доступа на единый европейский рынок».

При этом, уверена она, нет альтернативы экономическим связям с Евросоюзом, поскольку на него приходится около двух третей торговли Швейцарии.

Напомним, Берн резко негативно отреагировал на принятое Евросоюзом 21 декабря решение об ограничении годичным сроком признания эквивалентности швейцарского биржевого права, означающее для финансистов страны ограничение на покупку и продажу акций зарегистрированных в ЕС компаний. В Швейцарии эту меру назвали дискриминационной и направленной на ослабление Швейцарской Конфедерации как финансового центра.