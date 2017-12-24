На несогласованной акции в Лермонтовском сквере собрались 300 человек

На несанкционированную акцию в Лермонтовском сквере в Москве пришли около 300 человек, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«На данный момент в Лермонтовском сквере находятся 300 человек», – передает ТАСС слова представителя полиции.

При этом людей, которые пришли непосредственно для участия в акции немного – в сквере собралось большое количество журналистов и блогеров.

Полицейские не реагируют на участников акции, не предпринимают действий. Людей через громкоговорители предупреждают, что акция не санкционирована.

В отношении организаторов митинга составили административный протокол.

Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, между тем, порекомендовал организатору митинга и главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину изучить законодательство, прежде чем устраивать массовые акции, передает РИА «Новости».

«Понятно, что уже амбиции через край. Но что самое для нас обидное – пусть изучает собственные законы своего же, условно говоря, муниципалитета. На основании решения совета муниципального округа Красносельский города Москвы от 2013 года есть утвержденный порядок назначения собраний граждан», – сказал Черников.

Черников добавил, что Яшин должен был разместить распоряжение об акции в СМИ не позднее чем за 20 дней до мероприятия. Он добавил, что депутат, вероятно, осознанно пошел на протест, «удовлетворяя свои политические амбиции».

Ранее в полиции Москвы призвали горожан не участвовать в несанкционированной акции.

Напомним, мэрия Москвы одобрила проведение митинга на проспекте Сахарова 24 декабря экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, однако Яшин обвинил его в попытке расколоть оппозицию. В результате Гудков отказался от проведения митинга. Алексей Венедиктов выразил мнение, что Яшин поступил нечестно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.