«Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

«Big Sweet Blog» – кондитерский проект в социальных сетях. Компания создана в 2018 году в Москве. Ее основатель – 15-летняя Алена Аракчеева. Девушка готовит торты и пирожные на заказ, ведет мастер-классы и делится рецептами в своем Instagram. Годовой оборот – 1 млн рублей.

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