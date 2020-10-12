Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

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12 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Прошедшие несколько дней назад испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стали важнейшим событием для российских Вооруженных сил. В США явно испуганы перспективой появления данного комплекса в распоряжении ВМФ России. Однако при всей своей потенциальной мощи «Циркон» имеет ряд ограничений для применения. Как сделать так, чтобы эти ракеты стали настоящей угрозой для США? Подробности...
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Исламисты и Китай вытесняют Россию из Таджикистана

Рахмон стал пятикратным президентом Таджикистана несмотря на массу проблем в республике Валерий Шарифулин/ТАСС
Эмомали Рахмон в пятый раз стал президентом Таджикистана, сохранив за собой всю полноту власти в республике. При этом экономический кризис, исламизация молодежи, наркотрафик из Афганистана и растущее влияние Китая стали неотъемлемой частью правления таджикского лидера. Удастся ли ему справиться с этими проблемами и как очередное переизбрание Рахмона отразится на отношениях Москвы и Душанбе? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Тбилиси понимают, что они будут следующей жертвой турецкой экспансии на Кавказе. Но ничего не могут с этим поделать. Ведь для защиты нужно то, от чего Грузия сама отказалась много лет назад – суверенитет и Россия. Подробности...
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Мировое кино все больше ненавидит капитализм

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Несмотря на то, что сами организаторы Московского международного кинофестиваля предупреждали, что нынешний «пандемийный» слепили из того, что было – программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. Подробности...
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Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

    В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх    12 октября 2020, 20:55
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения?

    Программу льготной ипотеки с субсидируемой ставкой 6,5% предложили продлить до конца 2021 года. Сейчас срок ее окончания – 1 ноября. Это следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале нормативно-правовой-информации. Объем программы планируется увеличить с 900 млрд до 2,8 трлн рублей. С начала действия программы ее лимит уже поднимали с 740 млрд до 9000 млрд рублей. Ожидается, что продленной программой воспользуется 877 тыс. россиян по сравнению с предыдущим планом в 310 тыс. россиян.

    С начала года по октябрь было оформлено 1 млн ипотечных кредитов на более чем 2,7 трлн рублей, отменил глава «Дом.РФ» Виталий Мутко пару дней назад. Пик приходится на август и сентябрь. Больше 90% всех кредитов в новостройках было взято в рамках льготной ипотеки, добавил он. Предложение продлить программу поддержали в Сбербанке и ВТБ.

    С одной стороны, эта программа привела к ажиотажному росту спроса на новостройки и поддержала строительный рынок в тяжелые времена. Обычно в кризис эта отрасль падает очень быстро. С другой стороны, в России заговорили о плохих последствиях, к которым может привести столь дешевая нерыночная ипотечная программа. Во-первых, это угроза ипотечного кризиса вроде того, что случился в 2008 году в США. В частности, в Сбербанке предсказали возможность локального перегрева на рынке недвижимости и роста цен из-за льготной ипотеки. В Минфине также не исключили риски надувания ипотечного пузыря. Вторая угроза – это рост цен на новостройки, который нивелирует выгоду от дешевого кредита. Продление госпрограммы может привести к новому удорожанию квартир.

    Неужели доступная ипотека может обернуться крупными проблемами? Все помнят, как лопнувший ипотечный пузырь в США ударил сначала по американской экономике, а потом перекинулся на весь мир и запустил мировой финансовой кризис в 2008–2009 годах.

    Однако эксперты успокаивают. России повторение сценария США пока вряд ли грозит. Число рискованных заемщиков в России действительно растет, что отмечают все банки. «Часть заемщиков с низкой платежеспособностью ипотечные кредиты все же получают: кто-то использует маткапитал в качестве первого взноса, кто-то умудряется взять потребительский кредит и его внести как первоначальный взнос. Однако число рискованных заемщиков растет не критично», – говорит генеральный директор АН «Бон Тон» Наталия Кузнецова.

    Во-первых, доля ипотеки в ВВП – не более 7%, тогда как в Европе, например, она достигает 20%. Во-вторых, доля просроченной задолженности по ипотеке в целом по России менее 1%, и она не растет в последнее время, так как ЦБ уже давно принял решение об ужесточении требований к резервам по ипотечным кредитам с низким взносом, поясняет Кузнецова.

    «В России ипотечный кризис маловероятен. Более половины населения не могут себе позволить ипотеку. Второй факт: получить ипотеку без подтвержденного белого дохода достаточно сложно, а в США в 2008 году кризис случился из-за того, что кредиты одобряли практически всем», – считает генеральный директор компании Skolkovo Realty Борис Борискин.

    «В России невозможно возникновение ипотечного пузыря, как в Штатах, потому что у российских банков есть четкая система определения финансового состояния заемщиков. Требования при проверке заемщика, на мой взгляд, сейчас даже в некоторых ситуациях излишни. У многих состоятельных людей есть не подтверждаемый официально доход, но банки не выдают им ипотеку», – считает руководитель ипотечного центра Объединенной группы риелторских компаний Ольга Наследова.

    В итоге в России доступная ипотека увеличивает количество заемщиков, но не снижает их качество, что помогает не раздувать ипотечный пузырь, согласен Борискин. Собственно, в Центробанке на днях заявили, что такого риска тоже не видят из-за льготной ипотеки.

    Однако есть другие мнения о нецелесообразности продления действия ипотеки со ставкой 6,5%. Это надувание пузыря необоснованных цен на первичном рынке, говорит председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

    «Сегодня на рынке первичного и вторичного жилья наблюдается нестандартная ситуация рекордного расхождения цен. Стоимость «первички» даже на начальном этапе строительства гораздо выше стоимости «вторички» в сопоставимых районах, – говорит Салыч. – За несколько месяцев действия программы доступное жилье в новостройках, которое должно быть сдано в ближайший год, практически распродано. Покупатели перетекли из вторичного рынка на «первичку». Строительный рынок весьма инертен и не успел адаптироваться к перетоку клиентов. Предложение может увеличиться лишь через год-два».

    При этом

    завышенная цена на объекты, строительство которых завершится через 1,5–3 года, не оправдывает риски «недостроя». Такие риски все равно могут сохраниться, даже несмотря на изменения в ФЗ,

    предупреждает эксперт.

    Впрочем, совсем отказываться от льготной ипотеки не стоит. Салыч считает, что такие программы можно регулярно внедрять на рынок с определенным временным периодом. Чтобы рынок успевал адаптироваться к изменениям и нововведениям.

    В Петербурге уже чувствуется определенный дефицит качественного предложения на первичном рынке. «Сейчас соотношение ликвидных и неликвидных лотов в сегменте составляет 20/80. Однако недостаток интересного предложения наступил еще в конце прошлого – начале этого года. Потому что новые проекты выводятся не очень активно: в среднем один проект в месяц – это очень мало», – отмечает Алексей Лякин, руководитель компании «Только Лучшая Недвижимость», основатель и преподаватель «Школы Недвижимости» в Сети.

    Однако Наталия Кузнецова считает, что продление ипотеки с господдержкой до конца 2021 года, наоборот, поможет снять ценовое напряжение, которое вызывала программа у застройщиков. Потому что это снимет ажиотаж у покупателей, которые хотели успеть получить ипотеку до конца ноября.

    Как всегда, рост спроса приводит к удорожанию товара. «Рост цен с июня ежемесячно составляет не менее 4–6% в каждом классе жилья. К году он составил в Новой Москве 27%, в старой Москве – 16%. Всем игрокам рынка будет проще в условиях пролонгирования программы до конца 2021 года», – говорит Кузнецова. Дальше, по ее словам, цены продолжат расти, но уже не такими быстрыми темпами. 

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