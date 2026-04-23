    Венгрия возобновила получение российской нефти по трубопроводу «Дружба»
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Россияне назвали комфортный для жизни заработок
    МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза
    В 20-й пакет санкций ЕС вошли 117 граждан и 60 юрлиц России
    В Румынии шесть министров и вице-премьер ушли в отставку
    Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    23 апреля 2026, 17:25 • В мире

    Австро-Венгрия готова возродиться внутри ЕС

    Австро-Венгрия готова возродиться внутри ЕС
    @ J. Steinbrener/F. X. Hribar/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    Идеи возрождения влияния Австро-Венгрии вновь звучат в европейской политике. Победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр намерен опереться на общее имперское прошлое стран Центральной Европы, чтобы укрепить связи с Веной и повысить роль региона внутри ЕС. Насколько эти планы реалистичны, почему они выгодны Будапешту и Вене – и как к потенциальному «имперскому ренессансу» относиться России, учитывая сложный исторический опыт диалога с некогда мощной европейской державой?

    Избранный премьер Венгрии Петер Мадьяр намеревается наладить более тесные связи с Веной. Как сообщает Politico, будущий лидер республики надеется возродить влияние стран Центральной Европы, чтобы увеличить вес Будапешта внутри ЕС. Выбор же «союзников» продиктован историческим опытом.

    В частности, по данным издания, Мадьяр намерен воспользоваться культурными, социальными и экономическими связями, образовавшимися в регионе еще во времена Австро-Венгерской империи. Вена на этом фоне, по оценке лидера партии «Тиса», выступает особенно важным союзником Будапешта.

    «Раньше мы жили в одной стране, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между двумя странами не только по историческим, но и экономическим причинам», – подчеркнул он. При этом свое видение Мадьяр уже активно продвигает среди соседних государств.

    Так, он предложил объединить Вышеградскую четверку (неформальный союз Венгрии, Польши, Чехии и Словакии) со Славковским форматом, в рамках которого происходит частичная интеграция Вены, Праги и Братиславы. «Я считаю, что это в интересах наших государств», – заявил Мадьяр.

    «Призрак» Австро-Венгрии всплывает в международной политике не в первый раз. Так, в октябре 2025 года победа на выборах в Чехии оппозиционного движения ANO спровоцировала дискуссию внутри экспертного сообщества о «возрождении имперского ядра» Центральной Европы.

    Сторонники данной концепции отмечали, что на некогда едином культурном пространстве поочередно возникают общие политические процессы: рост евроскептицизма, популяризация антиукраинской позиции, иногда схожие подходы в экономике. Кроме того, все перечисленные государства в той или иной степени оппонируют диктату Брюсселя.

    Напомним, Австро-Венгерская империя, возникшая в 1867 году, была уникальным и пестрым государством, в состав которого входили территории современных Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, а также части Боснии и Герцеговины, Румынии, Польши, Италии и Украины. Это могущественное «лоскутное одеяло» на протяжении полувека было одним из основных центров силы в Европе.

    Отношения России и Австрии представляли собой смесь союзничества и соперничества, менявшихся с калейдоскопической быстротой. Петербург и Вена сближались в борьбе с общими врагами: в годы Семилетней войны против Пруссии, а также в эпоху наполеоновских войн.

    Однако уже во время Крымской войны «дружественный нейтралитет» Австрии по отношению к противникам России вызвал серьезное охлаждение диалога. Последовавшая напряженность лишь нарастала, вылившись в открытое противостояние стран вокруг балканского вопроса. Кульминацией соперничества стала Первая мировая, в ходе которой обе империи оказались разрушенными.

    «Идеи Мадьяра видятся логичными.

    В Центральной Европе происходит усиление национально-ориентированных сил. Это характерно для Венгрии, Чехии, а также Болгарии, где на недавних выборах больше всех голосов набрала Прогрессивная партия со схожими принципами», – напомнил Дмитрий Суслов, замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике.

    «В целом в ЕС уже давно набирает популярность идея того, что в рамках объединения необходимо усиливать голоса и влияние стран Центральной и Восточной Европы. Свою роль в ее популяризации наверняка сыграет и личность самого Мадьяра», – полагает собеседник.

    «С одной стороны, во всех решениях для него на первом месте находятся венгерские интересы. С другой – он не позиционирует себя как антиевропейского деятеля. Это молодой, перспективный лидер, имеющий, весьма вероятно, политические амбиции возглавить объединение стран региона», – подчеркнул он.

    Важно, что у государств Центральной и Восточной Европы есть инструменты для воплощения в жизнь идей Мадьяра,

    хотя они по большей части и являются реципиентами в рамках общего европейского экономического пространства. «Динамика их экономического роста крайне высока», – отметил спикер. Что касается перспектив, то потенциальное квазиобразование может сделать Европу менее брюсселецентричной, говорит политолог. «Государства региона поддерживают идею союза независимых держав, а не федерализацию территории. Для России это теоретически может быть выгодно», – детализировал аналитик.

    «Но нужно наблюдать, кто именно окажется «у руля». Если в будущем блоке первенство уйдет Польше, то Москве это ничего хорошего сулить не будет. Однако, судя по убеждениям Мадьяра, группа будет выступать за прагматичные отношения с РФ», – пояснил Суслов.

    Идеи Мадьяра объясняются попытками не снижать уровень звучания на общеевропейском пространстве, заданный предшественником Виктором Орбаном, отмечает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». «У потенциального венгерского лидера высокая самооценка. Он не хочет вернуться в категорию обычного лидера небольшой страны», – пояснил аналитик.

    «При этом Мадьяр, судя по всему, не собирается фрондировать на украинском кризисе и отношениях с Россией.

    На этом фоне он выбрал концепт усиления Центральной Европы», – детализировал собеседник. В этой связи политолог напомнил, что прогнозы о сегментировании ЕС звучат на разных уровнях уже много лет.

    «Поэтому теоретически могло бы иметь смысл формирование вокруг Дунайской поймы группы страны, которые не то чтобы оппонируют Брюсселю, но имеют собственное мнение. При этом объективных условий для создания такого объединения нет. Сценарий обретет некие черты жизнеспособности только в том случае, если в ближайшие годы ЕС начнет всерьез дезинтегрироваться», – уточняет Лукьянов.

    «При определенных обстоятельствах идеи Петера Мадьяра действительно могут обрести реальные очертания. После разрушения социалистической системы Австрия и Венгрия получили мощный импульс для восстановления экономических связей, исторически заложенных в имперский период. Сейчас взаимодействие также подкреплено политической синхронизацией: мы видели тесные контакты по линии «Фидес» и Австрийской партии свободы», – отмечает Егор Белячков, политолог, историк-германист, автор отраслевого Telegram-канала «Австрийский гамбит». По его словам,

    если нынешняя австрийская элита решит, что с более лояльным Мадьяром выстраивать диалог проще, чем с Орбаном, «экономическое сотрудничество и политические контакты могут выйти на новый уровень».

    «Однако многое будет зависеть от окончательно сформированной политической линии будущего венгерского лидера, которая пока остается не до конца очевидной», – добавляет эксперт.

    По мнению Белячкова, в Чехии, Словакии и балканских государствах определенная ностальгия по Австро-Венгрии существует в научных и общественно-политических дискуссиях. «Вена и сейчас сохраняет свои сферы влияния на Балканах, активно развивавшиеся еще при экс-канцлере Себастьяне Курце. Однако рассчитывать на полный консенсус не стоит: после распада империи в регионе обострились межнациональные противоречия, которые затем были дополнены идеологическими размежеваниями в XX веке», – напомнил спикер.

    При этом попытки объединения «сверху» через ЕС и НАТО были реализованы лишь отчасти, «так как политический ландшафт стран Центральной и Юго-Восточной Европы постоянно колеблется между либеральным и консервативным курсом». «Интерес к повышению сотрудничества есть, но он будет сдерживаться разницей в национальных исторических нарративах», – пояснил политолог. 

    Таким образом, в краткосрочной перспективе стремительного политического объединения по имперскому принципу ожидать не стоит.

    «В экономике попытки возможны, но они натолкнутся на разный характер экономик стран региона. Не стоит забывать и о государствах, для которых опыт Габсбургской монархии видится в негативном ключе: например, в Польше участие империи в разделах Речи Посполитой оценивается однозначно отрицательно. Теоретически появление интеграционных структур на базе общего прошлого могло бы создать альтернативу излишней привязке к Брюсселю, но на сегодняшний день такой сценарий маловероятен», – прогнозирует эксперт.

    В имперский период Австро-Венгрия и Россия были главными конкурентами за влияние на Балканах, что в итоге привело к столкновению в Первой мировой войне. «Сегодня геополитические условия изменились кардинально. Интересы России на Балканах сталкиваются уже не только с Австрией, а с консолидированной позицией ЕС, США и других внерегиональных игроков.

    В этом контексте любые попытки стран региона (особенно Австрии и Венгрии) отойти от скоординированной с Брюсселем линии объективно способствуют диверсификации их контактов, в том числе и с Москвой. За последние годы такую возможность устойчиво демонстрировали лишь Венгрия, Словакия и Сербия. Поэтому для России подобный интерес к «имперскому» суверенитету в Европе – скорее плюс, так как он создает трещины в монолитном фасаде евроатлантической солидарности», – заключил Белячков.

    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы
    Кабмин Финляндии предложил разрешить ввоз ядерного оружия
    Эстония заявила об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана
    Названы три причины недовольства Израилем у Германии
    ВЦИОМ: Роль главы семьи исчезла для большинства россиян
    Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта за приглашение России

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль теряет последних союзников в Европе

    Смена власти в Венгрии окажет влияние на еще одну весьма далекую от Европы страну – Израиль. Как уходящий венгерский премьер Виктор Орбан помогал Тель-Авиву, почему многие европейские страны недовольны еврейским государством – и какие последствия грозят Израилю из-за конфликта с ЕС? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
