Взятки за траву загубили карьеру литовского русофоба

Tекст: Станислав Лещенко

Саулюс Сквернялис – один из самых титулованных политиков Литвы. В разное время он занимал посты главы МВД (2014–2016 годы), премьер-министра (2016–2020 годы), а с ноября 2024 года и до 10 сентября 2025 года являлся спикером Сейма.

Сквернялис мог бы стать и президентом Литвы, но в 2019 году проиграл выборы Гитанасу Науседе. Будучи во главе правительства, Сквернялис запомнился как убежденный недруг России и Белоруссии. В частности, он делал все от него зависящее, чтобы сорвать контракт Росатома на строительство атомной электростанции в Белоруссии. Позже, в августе 2020-го, глава литовского правительства поддержал попытку насильственного переворота в Белоруссии.

А на днях о Сквернялисе заговорили в новом контексте. Правоохранительные органы Литвы получили сигналы о масштабной коррупции в Государственной службе растениеводства (ГСРВ). Началось следствие, в ходе которого выяснилось, что чиновники этой структуры вымогали через посредников взятки у компаний-перевозчиков. Местные фирмы, занимавшиеся перевозкой растений и растительной продукции, готовы были «заносить» куда надо за выдачу им фитосанитарных сертификатов. Сертификаты выдавались без осмотра груза или даже в случаях, когда он находился за пределами территории Литвы. Стоимость каждого такого сертификата оценивалась в 250 евро, причем их выдача была поставлена на поток.

Общий объем взяток, полученных в рамках этого дела, оценивается в 1,5 млн евро. Всего по делу проходят пятнадцать человек. В ходе обысков у фигурантов было изъято более 1,3 млн евро наличными, около восьми килограммов золота стоимостью примерно 1 млн евро, а также кокаин и взрывчатые вещества.

Кого именно собирались они взрывать, следствие пока умалчивает. Однако другие подробности вполне понятны. Как отмечает генпрокурор Нида Грунскене, руководитель службы растениеводства Юрий Корниенко, его заместитель Мантас Бутас и другие лица договорились сотрудничать по заранее разработанной коррупционной схеме. Они систематически принимали взятки – и согласились «занести» и Сквернялису, взявшемуся оказать им «дружескую помощь».

Спикеру Сейма отводилась в этой схеме важная роль. «Саулюс Сквернялис получил не менее 51 тыс. евро в качестве взяток наличными – за политический фаворитизм при осуществлении своих полномочий, связанных с деятельностью ГСРВ», – сообщили в правоохранительных органах. Прокуратура утверждает, что эти грязные деньги Сквернялис получал через свою советницу Агне Силицкене, служившую «курьером». В обмен, по версии следствия, Сквернялис обязался влиять на кадровые решения и способствовать сохранению в должности главы Службы растениеводства Юрия Корниенко.

Среди подозреваемых, помимо Сквернялиса, Силицкене, Корниенко и Бутаса, оказались представитель руководства ГСРВ Аурелиюс Шапранаускас, временно исполняющая обязанности руководителя Каунасского регионального отдела службы Далия Шубонене, а также глава Алитусского регионального отдела Гедрюс Урбелионис. Подозрения также предъявлены руководителям ряда частных компаний и связанным с ними лицам.

Еще одним фигурантом оказался бывший депутат Сейма Казис Старкявичюс («Союз отечества – Христианские демократы Литвы»): он допрошен в качестве подозреваемого и ему назначена мера пресечения – письменное обязательство не покидать страну. Именно Старкявичюс в недолгую бытность свою министром сельского хозяйства в 2024 году назначил Юрия Корниенко главой ГСРВ. Судя по всему, сделал он это небескорыстно. Корниенко – старый знакомый Старкявичюса, они были связаны деловыми узами.

В службе растениеводства раньше работала и Агне Силицкене, сотрудница литовского Центризбиркома, являвшаяся вместе со Сквернялисом одной из основателей партии «Демократический союз "Во имя Литвы"». Устроившись на новую работу – помощницей Саулюса Сквернялиса, она помогла Корниенко найти выход на спикера Сейма.

В структуре литовской власти спикер Сейма лицо очень влиятельное

– он не только выдвигает темы для голосований, но и, используя свои неформальные связи, способен повлиять на их исход. Соответственно, Сквернялис внушал парламентариям, что Корниенко – самый лучший руководитель службы растениеводства и менять его на другого человека не надо.

До поры все было шито-крыто, но тревогу подняли представители растениеводческого бизнеса, честно соблюдавшие закон. Они жаловались на необоснованные действия службы и задержки грузов, которым подвергаются те бизнесмены, которые не желают давать взяток. Жалоба была направлена в Государственную службу специальных расследований.

До поры до времени жалобы лежали мертвым грузом – некто могущественный, пользуясь своим влиянием, не давал им хода. Ведь Саулюс Сквернялис недаром является не только экс-премьером, но и бывшим министром внутренних дел. Он сохранил множество связей в МВД.

Однако Сквернялиса погубило отсутствие должной осторожности.

После парламентских выборов октября 2024 года Литва вступила в период политической турбулентности, жесткой грызни всех со всеми. У Сквернялиса нашлись враги, которые и раскрутили коррупционное дело.

Саулюс Сквернялис, будучи действующим членом Сейма, обладал депутатской неприкосновенностью – его нельзя было привлечь к уголовной ответственности. Однако политик «добровольно», по его словам, попросил лишить его иммунитета по упрощенной процедуре. 16 апреля 2026 года Сейм удовлетворил эту просьбу, дав зеленый свет на предъявление экс-премьеру официальных обвинений.

При этом Сквернялис категорически все отрицает. Он заявил: «Я могу очень четко подтвердить, что не брал никаких 51 тыс. евро. Мне никто их не предлагал. Я ни с кем не вел переговоров на сей счет. Этого не происходило». Он назвал происходящее «одним из самых темных дней» в своей жизни. Сквернялис также вынужден был приостановить членство в основанной им же партии «Демократический союз "Во имя Литвы"» и теперь рассматривает возможность ухода из парламента.

«Да, моя политическая карьера окончена», – с горечью признал он. Если вина бывшего премьера будет доказана, ему грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

Литва еще не успела отойти от последствий предыдущего коррупционного скандала – прошлым летом премьер-министр Гинтаутас Палуцкас (Социал-демократическая партия Литвы) вынужден был оставить свой пост, когда его уличили в том, что он помогал фирме своих родственников получать выгодные коррупционные подряды. Тогда Сквернялис оказался среди тех, кто громко ругал Палуцкаса – не подозревая, что скоро влипнет в куда более неприятную историю. И не исключено, что скоро, впервые в истории Литвы, бывший обладатель одних из самых высоких в государстве должностей отправится за решетку.

Тут напрашивается сравнение с другим бывшим литовским премьер-министром – Роландасом Паксасом, тоже некогда оказавшимся в эпицентре громкого скандала. Будучи в 2003 году избран в президенты Литвы, Паксас проявил себя отчетливо пророссийским политиком. Поэтому проамериканская агентура влияния спустя год с небольшим правления Паксаса организовала ему импичмент. Чтобы окончательно обезвредить Паксаса, ему пожизненно запретили участвовать в литовских выборах. Однако дело Сквернялиса совсем другое – никаких симпатий к России он не испытывал и пал жертвой внутриэлитных разборок в силу собственной жадности.