  • Новость часаРоссийские ватерполистки разгромили Аргентину в первом матче с флагом России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    В Минфине подтвердили обсуждение введения дублирования СМС от банков в Мах
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Лавров рассмешил ливийскую делегацию шуткой про язык переговоров
    Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
    Мнения
    Сергей Лебедев Ядерный корпус начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    2 комментария
    Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    10 комментариев
    21 апреля 2026, 20:00 • В мире

    Взятки за траву загубили карьеру литовского русофоба

    @ Zygimantas Gedvila/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Бывший премьер-министр и руководитель парламента Литвы Саулюс Сквернялис стал фигурантом крупного коррупционного дела. В чем именно обвиняют одного из наиболее ярых политиков-русофобов Прибалтики, как он попал под подозрение и какое наказание грозит Сквернялису, если суд признает его виновным?

    Саулюс Сквернялис – один из самых титулованных политиков Литвы. В разное время он занимал посты главы МВД (2014–2016 годы), премьер-министра (2016–2020 годы), а с ноября 2024 года и до 10 сентября 2025 года являлся спикером Сейма.

    Сквернялис мог бы стать и президентом Литвы, но в 2019 году проиграл выборы Гитанасу Науседе. Будучи во главе правительства, Сквернялис запомнился как убежденный недруг России и Белоруссии. В частности, он делал все от него зависящее, чтобы сорвать контракт Росатома на строительство атомной электростанции в Белоруссии. Позже, в августе 2020-го, глава литовского правительства поддержал попытку насильственного переворота в Белоруссии.

    А на днях о Сквернялисе заговорили в новом контексте. Правоохранительные органы Литвы получили сигналы о масштабной коррупции в Государственной службе растениеводства (ГСРВ). Началось следствие, в ходе которого выяснилось, что чиновники этой структуры вымогали через посредников взятки у компаний-перевозчиков. Местные фирмы, занимавшиеся перевозкой растений и растительной продукции, готовы были «заносить» куда надо за выдачу им фитосанитарных сертификатов. Сертификаты выдавались без осмотра груза или даже в случаях, когда он находился за пределами территории Литвы. Стоимость каждого такого сертификата оценивалась в 250 евро, причем их выдача была поставлена на поток.

    Общий объем взяток, полученных в рамках этого дела, оценивается в 1,5 млн евро. Всего по делу проходят пятнадцать человек. В ходе обысков у фигурантов было изъято более 1,3 млн евро наличными, около восьми килограммов золота стоимостью примерно 1 млн евро, а также кокаин и взрывчатые вещества.

    Кого именно собирались они взрывать, следствие пока умалчивает. Однако другие подробности вполне понятны. Как отмечает генпрокурор Нида Грунскене, руководитель службы растениеводства Юрий Корниенко, его заместитель Мантас Бутас и другие лица договорились сотрудничать по заранее разработанной коррупционной схеме. Они систематически принимали взятки – и согласились «занести» и Сквернялису, взявшемуся оказать им «дружескую помощь».

    Спикеру Сейма отводилась в этой схеме важная роль. «Саулюс Сквернялис получил не менее 51 тыс. евро в качестве взяток наличными – за политический фаворитизм при осуществлении своих полномочий, связанных с деятельностью ГСРВ», – сообщили в правоохранительных органах. Прокуратура утверждает, что эти грязные деньги Сквернялис получал через свою советницу Агне Силицкене, служившую «курьером». В обмен, по версии следствия, Сквернялис обязался влиять на кадровые решения и способствовать сохранению в должности главы Службы растениеводства Юрия Корниенко.

    Среди подозреваемых, помимо Сквернялиса, Силицкене, Корниенко и Бутаса, оказались представитель руководства ГСРВ Аурелиюс Шапранаускас, временно исполняющая обязанности руководителя Каунасского регионального отдела службы Далия Шубонене, а также глава Алитусского регионального отдела Гедрюс Урбелионис. Подозрения также предъявлены руководителям ряда частных компаний и связанным с ними лицам.

    Еще одним фигурантом оказался бывший депутат Сейма Казис Старкявичюс («Союз отечества – Христианские демократы Литвы»): он допрошен в качестве подозреваемого и ему назначена мера пресечения – письменное обязательство не покидать страну. Именно Старкявичюс в недолгую бытность свою министром сельского хозяйства в 2024 году назначил Юрия Корниенко главой ГСРВ. Судя по всему, сделал он это небескорыстно. Корниенко – старый знакомый Старкявичюса, они были связаны деловыми узами.

    В службе растениеводства раньше работала и Агне Силицкене, сотрудница литовского Центризбиркома, являвшаяся вместе со Сквернялисом одной из основателей партии «Демократический союз "Во имя Литвы"». Устроившись на новую работу – помощницей Саулюса Сквернялиса, она помогла Корниенко найти выход на спикера Сейма.

    В структуре литовской власти спикер Сейма лицо очень влиятельное

    – он не только выдвигает темы для голосований, но и, используя свои неформальные связи, способен повлиять на их исход. Соответственно, Сквернялис внушал парламентариям, что Корниенко – самый лучший руководитель службы растениеводства и менять его на другого человека не надо.

    До поры все было шито-крыто, но тревогу подняли представители растениеводческого бизнеса, честно соблюдавшие закон. Они жаловались на необоснованные действия службы и задержки грузов, которым подвергаются те бизнесмены, которые не желают давать взяток. Жалоба была направлена в Государственную службу специальных расследований.

    До поры до времени жалобы лежали мертвым грузом – некто могущественный, пользуясь своим влиянием, не давал им хода. Ведь Саулюс Сквернялис недаром является не только экс-премьером, но и бывшим министром внутренних дел. Он сохранил множество связей в МВД.

    Однако Сквернялиса погубило отсутствие должной осторожности.

    После парламентских выборов октября 2024 года Литва вступила в период политической турбулентности, жесткой грызни всех со всеми. У Сквернялиса нашлись враги, которые и раскрутили коррупционное дело.

    Саулюс Сквернялис, будучи действующим членом Сейма, обладал депутатской неприкосновенностью – его нельзя было привлечь к уголовной ответственности. Однако политик «добровольно», по его словам, попросил лишить его иммунитета по упрощенной процедуре. 16 апреля 2026 года Сейм удовлетворил эту просьбу, дав зеленый свет на предъявление экс-премьеру официальных обвинений.

    При этом Сквернялис категорически все отрицает. Он заявил: «Я могу очень четко подтвердить, что не брал никаких 51 тыс. евро. Мне никто их не предлагал. Я ни с кем не вел переговоров на сей счет. Этого не происходило». Он назвал происходящее «одним из самых темных дней» в своей жизни. Сквернялис также вынужден был приостановить членство в основанной им же партии «Демократический союз "Во имя Литвы"» и теперь рассматривает возможность ухода из парламента.

    «Да, моя политическая карьера окончена», – с горечью признал он. Если вина бывшего премьера будет доказана, ему грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

    Литва еще не успела отойти от последствий предыдущего коррупционного скандала – прошлым летом премьер-министр Гинтаутас Палуцкас (Социал-демократическая партия Литвы) вынужден был оставить свой пост, когда его уличили в том, что он помогал фирме своих родственников получать выгодные коррупционные подряды. Тогда Сквернялис оказался среди тех, кто громко ругал Палуцкаса – не подозревая, что скоро влипнет в куда более неприятную историю. И не исключено, что скоро, впервые в истории Литвы, бывший обладатель одних из самых высоких в государстве должностей отправится за решетку.

    Тут напрашивается сравнение с другим бывшим литовским премьер-министром – Роландасом Паксасом, тоже некогда оказавшимся в эпицентре громкого скандала. Будучи в 2003 году избран в президенты Литвы, Паксас проявил себя отчетливо пророссийским политиком. Поэтому проамериканская агентура влияния спустя год с небольшим правления Паксаса организовала ему импичмент. Чтобы окончательно обезвредить Паксаса, ему пожизненно запретили участвовать в литовских выборах. Однако дело Сквернялиса совсем другое – никаких симпатий к России он не испытывал и пал жертвой внутриэлитных разборок в силу собственной жадности.

    Главное
    Госдума запретила созданные ИИ изображения людей в агитации на выборах
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Виновницу смертельной аварии в центре Москвы отправили в СИЗО
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    Объявлено о резком падении экспорта российского мороженого в Китай
    NASA отключило на зонде Voyager 1 проработавший 49 лет в космосе прибор
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации