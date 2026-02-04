  • Новость часаМосква отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон
    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    4 февраля 2026, 20:50 • В мире

    Москву и Пекин сблизил Китайский Новый год

    @ Администрация Президента России

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду провели переговоры в формате видеоконференции. В этот день по китайскому календарю наступает Личунь – сезон начала весны. Он предшествует наступлению традиционного восточного Нового года. В ходе полуторачасового разговора Путин отметил, что для отношений Москвы и Пекина любое время года – это весна. Что значит этот восточный символизм для будущего российско-китайских отношений и какой сигнал остальному миру он содержит?

    Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. Как рассказал РБК Юрий Ушаков, помощник президента России по внешнеполитическим вопросам, беседа продлилась около полутора часов. По его словам, диалог в целом прошел в особенно теплой и дружеской атмосфере.

    Особый восточный шарм встрече придавал лунный календарь, согласно которому, как отметил Путин, беседа проходила в праздник «Установления весны» (на китайском – Личунь). Глава России пояснил, что после этого дня морозы ослабевают и начинается новый цикл в природе, поэтично добавив, что для отношений РФ и КНР, однако, «любое время года – это весна».

    Си Цзиньпин, в свою очередь, более подробно рассказал об особенностях национального празднования Личунь: в этот день открывается цикл 24 солнечных сезонов, что олицетворяет новое начало и надежду. Глава Китая уточнил, что ему крайне приятно провести эту особенную дату с президентом России, чтобы разработать новый масштабный план развития отношений Москвы и Пекина.

    Путин также добавил, что именно тандем КНР и РФ остается «важным стабилизирующим фактором» в условиях международной турбулентности и поблагодарил Си Цзиньпина за введение безвизового режима между двумя странами. Путин уточнил, что каких-либо «существенных вопросов» у «соответствующих профильных ведомств» по данной инициативе так и не возникло.

    Кроме того, российский лидер отметил, что Москве и Пекину удалось достойно отметить 80-летие Победы во Второй мировой войне. На этом фоне Си Цзиньпин добавил, что странам необходимо твердо отстаивать итоги этого знаменательного конфликта, а также защищать международную систему, основой которой является ООН.

    Кроме того, лидер Поднебесной подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления делового сотрудничества между двумя государствами, а по итогам беседы, председатель КНР пригласил Владимира Путина в Китай, сообщает «Коммерсант».

    Состоявшаяся по видеосвязи встреча была пропитана духом азиатского символизма, отмечает востоковед Андрей Островский. «Неслучайно, что ее организовали в преддверии Праздника весны, который в Поднебесной близок по значению с нашим Новым годом. Это период, когда страна и ее жители подводят своеобразные итоги уходящих 12 месяцев», – объясняет он.

    «Собственно, беседа Си Цзиньпина и Владимира Путина стала частью этого процесса. Наши страны хорошо потрудились в 2025 году, поэтому, учитывая высокий уровень нашего партнерства, было важно наметить совместные планы на будущее и обсудить уже имеющиеся достижения», – акцентирует собеседник.

    «В этой связи стоит отметить, что уже 28 февраля в Пекине будут подводиться официальные экономические итоги, после чего нам представят новый пятилетний план развития КНР. Не исключаю, что обсуждавшиеся сегодня вещи каким-либо образом повлияют на цели Поднебесной. В целом же,

    формат переговоров по видеосвязи стал привычным инструментом взаимодействия для Москвы и Пекина.

    Наши двусторонние связи развиваются стремительно и динамично, поэтому и «сверять часы» приходится часто. Конечно, в существующем партнерстве сохраняются некоторые проблемы, но мы стремимся их своевременно решать», – уточняет он.

    «Потенциал нашего сотрудничества остается глубоким, и он до сих пор до конца не раскрыт. Поэтому в первую очередь двум странам необходимо искать общие точки в плане экономического взаимодействия», – поясняет собеседник. В частности, значительным образом нарастить торговые связи поможет безвизовый режим, действующий между Россией и Китаем с прошлого года.

    «Нам также необходимо наращивать сотрудничество в производстве и науке. КНР сейчас лидирует во многих сферах промышленности. Искусственный интеллект, ракетостроение – правительство страны уделяет данным направлениям колоссальное внимание. Соответственно, здесь есть огромный потенциал для взаимного обмена опытом. Что касается внешней политики, то

    прошедшая встреча, пожалуй, является четким сигналом для США и ЕС:

    в отношениях России и Китая нет разлада. Напротив, наши контакты планомерно развиваются и расширяются. И как бы кому-либо не хотелось перераспределить силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе под себя, Москва и Пекин не допустят никаких волюнтаристских действий», – считает Островский.

    Обсуждение текущих реалий на международной арене стало центральным вопросом прошедшей беседы, считает Василий Кашин, директор Центр комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. «Январь нового года отметился всплеском активности многих глобальных игроков», – поясняет он.

    «В Венесуэле сменилась власть, вокруг Ирана сложилась атмосфера жуткой неопределенности, а переговоры о прекращении конфликта на Украине получили качественно новый формат – теперь в них участвуют Москва, Киев и Вашингтон. Между тем, у России с Китаем, в силу давно сформировавшихся партнерских отношений, выработалась практика согласования внешнеполитических позиций», – напоминает собеседник.

    «И это очень важный момент. Москва в целом с момента возобновления диалога с Вашингтоном старается держать Поднебесную в курсе

    каких-либо подвижек в нашем диалоге с Белым домом. Таким образом мы посылаем важный сигнал США: контакты России и Китая крепки как и прежде. Эти связи не разрушить обещаниями сиюминутной выгоды», – продолжает эксперт.

    «В этой связи важно отметить и выбранный лидерами формат видеоконференции. Он применяется Пекином и Москвой достаточно давно – еще со времен пандемии короновируса. Подобный способ ведения диалога позволяет увеличить количество личных встреч лидеров, не отрывая их при этом от повседневных проблем», – рассказывает он.

    «Таким образом, прошедшая беседа первых лиц еще раз подтвердила высокий уровень сотрудничества между Китаем и Россией. Наши государства в равной степени стремятся к построению многополярного мира и надеются вывести уже имеющийся опыт взаимодействия к новым высотам», – заключил Кашин.

