Удар Зеленского по Порошенко сносит последнюю законную власть Украины

Зачем Зеленский ввел санкции против Порошенко

Tекст: Андрей Резчиков

Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против основателя кондитерской корпорации Roshen и экс-президента Украины Петра Порошенко (признан экстремистом), который также возглавляет оппозиционную партию «Европейская солидарность». В числе 17 санкционных мер есть блокировка активов, невозможность вывода капитала из страны, запрет на приобретение земельных участков, ограничение торговых операций, лишение госнаград и полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг.

В этот же санкционный список попали бизнесмены Игорь Коломойский, Константин Жеваго и бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов (все признаны экстремистами). Санкции вводятся также против экс-руководителя запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который находится за пределами страны.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), санкции введены из-за угрозы национальной безопасности. Там пояснили, что все эти лица уже фигурируют в ряде уголовных дел. В частности, Порошенко и Медведчуку ранее были предъявлены обвинения в госизмене, содействии деятельности террористической организации и по ряду других статей. А Коломойский обвинялся в легализации средств, полученных незаконным путем.

По информации источников «Украинской правды» в силовых структурах, санкции против Порошенко и остальных олигархов введены из-за якобы пророссийской деятельности. В частности, бывший президент участвовал в создании «Партии регионов» и сотрудничал с Россией через активы на территории страны.

Санкции против Коломойского и Боголюбова введены из-за того, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании Eclaris Group Limited, которая через подставные фирмы якобы продавала нефть и газ дочерним компаниям Газпрома.

Зеленский ввел санкции на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), который в среду наложил санкции на Порошенко и Медведчука по подозрению в госизмене. Кроме того, Порошенко вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований и запретили выезд на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая открывается в пятницу.

Порошенко отметил по этому поводу, что вместо государственных дел и подготовки к переговорам с президентом США Дональдом Трампом и к Мюнхенской конференции Зеленский «весь день занимался санкциями против моей скромной персоны».

«У этого преступления есть много соучастников: вся команда Зеленского, кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский», – написал Порошенко в соцсетях.

В свою очередь бывший депутат Рады Олег Царев предположил, что киевские власти начали готовить санкции «сразу после того, как США заявили о необходимости проводить на Украине выборы». «Возникла срочная необходимость устранить конкурентов за свой электорат – партию войны в лице Порошенко. И вторая причина – отжать напоследок активы тех, у кого еще что-то осталось. Так в одном документе оказались и политик Порошенко, и ряд бизнесменов-олигархов», – пишет Царев в своем Telegram-канале.

По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, партия Порошенко в ответ на санкции Зеленского может начать блокировать работу Рады, «что делает невозможным перенос переговорного трека в парламент, избрание нового спикера, подписание соглашения с Россией новым спикером».

При этом параллельно происходит «дополнительная зачистка медиапространства, закрытие телеканалов, финансируемых Порошенко и Жеваго». «Я с нетерпением жду 14 февраля и разговора Зеленского с Вэнсом и Рубио. Интересно, фразу «бейте, но только не по лицу – мне еще выступать с докладом» он будет кричать на русском, английском или украинском языке?» – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.

Отметим, что в последнее время Зеленский заметно усиливал политическое давление на своих политических конкурентов, что наблюдатели связывают с неизбежностью скорого проведения президентских выборов. Под прессинг попадал не только мэр Киева Виталий Кличко, но и сын Порошенко Алексей (признан террористом в РФ), который объявлен на Украине в розыск за уклонение от призыва на военную службу.

«Зеленский ввел санкции против Порошенко, чтобы устранить главного конкурента на президентских выборах, проведение которых кажется все более реальным», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Однако на деле нынешние власти сами себя зарывают.

«Экс-президент в силу своего опыта электоральных и политических игр не преминет воспользоваться ситуацией. Он может создать себе образ гонимого лидера, якобы способного привести Украину к европейской мечте», – указал аналитик. При этом для США не столь важная кандидатура президента страны, Зеленский в случае необходимости может и переизбраться.

«Однако, чтобы попытаться расположить к себе американские симпатии, Зеленский сейчас активно готовится торговать украинскими недрами, которые ему не принадлежат.

Он надеется убедить Трампа в своей проамериканской позиции и склонить США к помощи на выборах», – детализировал он. «С внутренней поддержкой тоже все непросто. Порошенко поддерживает олигархат, чего нельзя сказать про Зеленского, который вел борьбу с крупным бизнесом и рассорился с Игорем Коломойским», – резюмировал собеседник.

В то же время мнение о том, что своим решением Зеленский может спровоцировать парламентский кризис и тем самым исключить возможность использования Рады как инструмента для переговорного процесса по Украине, находит все большую поддержку среди аналитиков. При этом на такой шаг многие депутаты могли бы пойти не из-за того, что они реально хотят мира, а чтобы остаться в орбите интересов США.

«Это попытка Зеленского убрать такой инструмент внутриполитического и внешнеполитического действия, как Рада, поскольку парламент сразу же разделяется на два враждующих лагеря. Провести многие законы через парламент после такого обострения будет нельзя, несмотря на формальное монобольшинство правящей партии «Слуга народа», которое в реальности отсутствует», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

Собеседница добавила, что «Зеленскому не выгодны мирные переговоры»: «Клан Зеленского наживается на войне. Используя инструмент санкций, он хочет сорвать саму идею о каких-то переговорах».

Таким образом, подчеркивает Шеслер, Зеленский вводит санкции против политических оппонентов по нескольким причинам: это внутриполитические соображения и необходимость отвлечения внимания населения от разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Конечно, один из мотивов Зеленского заключается в том, что в предчувствии президентских выборов он выбил конкурента. Но при этом Зеленский хочет лишить Раду возможности принимать консолидированные решения, в том числе по созданию какой-либо группы или комиссии по ведению переговоров о мире», – добавила председатель СППУ.