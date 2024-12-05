Почему проиграла ставка Украины на «гарантии Запада»

Tекст: Василий Стоякин

3 декабря, в преддверии 30-й годовщины с момента подписания Будапештского меморандума, МИД Украины заявил, что Украину не устраивают гарантии, предоставленные меморандумом, а потому они требуют надежных гарантий в виде вступления в НАТО. Никакие альтернативы рассматриваться не будут.

Что же это были за гарантии, которые, по мнению киевского режима, 30 лет назад им предоставили совместно и Россия, и Запад – и в обмен на что именно?

После распада СССР был принят «нулевой вариант», по которому части и соединения Вооруженных Сил СССР, находящиеся на территории бывших союзных республик, переходили в их подчинение. Бывшая УССР получила совершенно несообразную войсковую группировку, численность которой даже невозможно было толком определить.

На территории 52-миллионной страны базировались войска общей численностью от 680 до 980 тыс. человек (от 1,3 до 1,88% при условном максимуме армии мирного времени 1% от населения). Сложности с подсчетом объяснялись неопределенностью на тот момент статуса Черноморского флота и выводом на территорию Украины войск с территории Восточной Европы (часть следовала транзитом в другие регионы бывшего СССР).

Среди прочего Украина получила часть советского ядерного потенциала – 43-ю армию Ракетных войск стратегического назначения, вооруженную 176 межконтинентальными баллистическими ракетами, 38 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, всего – до 4,4 тыс. ядерных зарядов разного назначения. Формально они поступили в распоряжение командования Вооруженных Сил СНГ.

Де-факто Украина воспользоваться этим арсеналом не могла. Отсутствовали системы управления и целеуказания (они все были замкнуты на Москву), отсутствовала инфраструктура обслуживания, да и само содержание группировки было чрезвычайно дорогостоящим.

В стране тем не менее велась дискуссия о будущем ядерного потенциала именно с точки зрения защиты от внешней агрессии. Причем за сохранение ядерного оружия выступали не только националисты, которые уже тогда грезили ядерной войной с Россией, но и профессиональные военные. Лидером этой группы был бывший командир 46-й ракетной дивизии Владимир Толубко (ныне руководит Государственным университетом информационно-коммуникационных технологий в Киеве).

Политическое руководство Украины в лице президента Леонида Кравчука маневрировало. С одной стороны, Кравчук подписал Алма-Атинское соглашение, по которому с Украины было вывезено тактическое ядерное оружие, а потом – договор СНВ-1 посредством так называемого Лиссабонского протокола, в котором было зафиксировано намерение отказаться от ядерного оружия в целом. С другой, он колебался относительно вывода стратегического ядерного потенциала, рассчитывая использовать его для торга с Россией.

Ясность в ситуацию тогда внесли США, предложив украинскому руководству выбор между введением санкций в случае сохранения ядерного оружия и компенсацией в случае отказа от ядерного потенциала. Украина, естественно, выбрала второй вариант.

Мотивация США была очевидной – они тогда очень боялись расползания ядерного оружия вообще и получения его террористами в особенности. Эти риски даже отражены были кинематографе. Например, в фильме «Правдивая ложь» 1994 года с Арнольдом Шварценеггером в руки террористов попадает ядерный заряд из Казахстана.

14 января 1994 года было заключено соглашение из трех пунктов. Украина передавала России ядерные заряды для утилизации, а также часть носителей ядерного оружия; Россия в качестве компенсации передавала Украине топливо для АЭС на сумму 160 млн долларов; США предоставляли Украине около 500 млн долларов по программе совместного уменьшения угрозы (программа Нанна – Лугара) для выполнения работ по утилизации вооружения.

3 февраля 1994 года парламент Украины ратифицировал договор СНВ-1. 16 ноября 1994 года Украина присоединилась Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства. А 5 декабря 1994 года на саммите Совета по обеспечению сотрудничества в Европе в Будапеште США, Великобритания, Россия и Украина (позже к ним присоединились Франция и КНР) подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Участники меморандума обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, не применять против нее силу и меры экономического принуждения, не применять ядерного оружия, оказывать помощь, если Украина «станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии». Казалось бы, что могло пойти не так?

Во-первых, статус документа – меморандум. Если буквально переводить – записка на память, чтобы не забыть чего случайно.

Конечно, в реальности значение этого слова другое, это нормальная форма межгосударственного соглашения, но она действительно не предполагает каких-либо действий и тем более санкций за их отсутствие. Соответственно, она не требует ратификации. То есть, строго говоря, меморандум ничего не гарантирует. Даже если это меморандум о гарантиях.

Во-вторых, дьявол, как всегда, кроется в деталях. В деталях же было написано, что гаранты обязуются (!) применять силу (!) против Украины только в рамках устава ООН (СВО устав ООН не нарушает). Более того, даже оставляют за собой право применить против Украины ядерное оружие (!), если Украина окажется союзником государства, обладающего ядерным оружием (фактически – любого члена НАТО). То есть это меморандум о безопасности не только Украины, но и других государств, в том числе ее соседей.

Как это должно было работать? Это известно. По поводу исполнения Будапештского меморандума 5 марта 2014 года была проведена встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, США и Великобритании (Россия от участия воздержалась, потому что не понимала, кто представляет Украину после государственного переворота). Итогом встречи стал невразумительный документ, смысл которого заключался в том, что западные союзники не одобряют действия России в Крыму, но ничего делать не будут. Введенные позже санкции с выполнением меморандума связаны не были. Так что жалобы МИД Украины беспредметны – все страны-гаранты уже и так выполнили свои обязательства в соответствии с меморандумом.

Сейчас киевский режим требует принятия Украины в НАТО. Мол, там-то гарантии – огонь.

Ну что ж, заглянем в текст Североатлантического договора (он же – «Устав НАТО», на который иногда ссылаются). Статья 5 гласит, что в случае нападения каждая страна НАТО по отдельности отвечает «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым».

Парадоксальным образом страны НАТО сейчас реагируют на украинский конфликт так, как если бы Украина была членом НАТО – «осуществляют такие индивидуальные или совместные действия, которые считают необходимым».

В частности, рассказывают всем, что Россия ведет себя нехорошо, вводят против нее санкции и предоставляют Украине военную помощь. План Трампа, предполагающий фактическое (не юридическое – не будем ожидать от Трампа слишком многого) признание включения части бывшей территории Украины в состав России, тоже гарантиям в рамках Североатлантического договора не противоречит – США действуют так, как считают необходимым. Заявляя при этом, что поддерживают территориальную целостность Украины.

В этом отношении свежая информация о том, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине больше не предполагает предоставления Украине членства в НАТО, ситуацию принципиально не меняет. Скорее это пощечина украинскому МИДу – собираетесь нам условия диктовать? Не вопрос. Обойдетесь без прописанных гарантий. Однако нынешняя поддержка оказывалась изначально без таких гарантий (сейчас-то соответствующие соглашения уже подписаны).

Раньше бывший президент Украины Зеленский указывал на то, что альтернатива-то есть – если не НАТО, тогда – ядерное оружие. В том числе получение его непосредственно от НАТО. И действительно, появились утечки о том, что такое обсуждение в США и НАТО уже ведется.

Самое интересное, что США отреагировали на эти утечки самым безумным из всех возможных способов. 1 декабря советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не рассматривает возможности предоставления ядерного оружия Украине. То есть сам факт дискуссии на эту тему он не опроверг.

Исходя из опыта предоставления Украине различных вооружений ранее, отрицательный ответ Салливана не означает, что ответ действительно был отрицательным или будет отрицательным впредь. Вспомним, сколько раз администрация США отрицала, что Украина получила разрешение наносить удары по территории России в границах 1991 года американским оружием. Однако даже гипотетическое получение Украиной ядерного оружия вовсе не сделает ее безопасной территорией – ровно наоборот.

Вывод же очевидный: единственная страна, которая могла предоставить Украине реальные гарантии безопасности, – Россия. Но Украина от российских гарантий отказалась.