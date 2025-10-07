  • Новость часаЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Меркель назвала COVID одной из причин конфликта на Украине
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    ЕС готовит санкции против привязанного к рублю стейблкоина A7A5
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе
    Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о новом правительстве
    Эксперт: Нобелевская премия по медицине вручена заслуженно
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    17 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    10 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    7 октября 2025, 08:20 • В мире

    Провал «цветной» революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    Провал «цветной» революции в Грузии обнажил слабость ЕС
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики «цветных» революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя?

    Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    На этом фоне генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе, переизбранный 4 октября на пост мэра Тбилиси, заявил журналистам об отсутствии интереса к Евросоюзу и его лидерам. «Для меня самое важное – это его величество народ Грузии. Хозяевами этой страны являются наши граждане, наше население, а не какие-то там Калласы. Наш народ решает, кому быть во власти Грузии и кому в оппозиции», – сказал он.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. После чего начались массовые протесты.

    Митингующие перекрывали дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованной 4 октября попыткой завладеть президентским дворцом готовились диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. Так, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей ВСУ приобрел взрывчатку. «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев после заявления представителей Евросоюза относительно выборов в Грузии обвинил Брюссель в грубейшем вмешательстве во внутренние дела суверенной и не состоящей в ЕС страны. «После гробового молчания ЕС по скандалу на президентских выборах в Румынии и высокой оценки только что украденных у народа парламентских выборов в Молдове подобные заявления ничтожны не только с юридической и политической, но и, отныне, с моральной стороны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По мнению экспертов, ЕС в очередной раз провалил попытку провести «цветную» революцию в Грузии. Впрочем, это не мешает Брюсселю делать вид, что он не имеет отношения к происходящему.

    «В Евросоюзе прекрасно осведомлены о том, что реально происходит в Грузии и кто виноват, но сознательно клевещут на правительство республики», – сказал газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. По его мнению, Тбилиси «ни в коем случае не следует идти на компромиссы с европейской бюрократией», которая приравнивает это понятие к уступкам. «Компромисс, уступки нанесут урон нашим национальным интересам.

    В ЕС сознательно игнорируют очевидные факты. Если там пересмотрят такие подходы, то будет хорошо. Но пока этого не просматривается»,

    – сказал собеседник. При этом он позитивно оценил заявления руководителей Грузии о готовности перезагрузить отношения с США и ЕС, подчеркнув, что «сейчас этого достаточно». «Известно, как в любой из стран традиционной европейской демократии поступили бы со штурмующими президентский дворец. При этом нас уверяют, что это защитники демократии, и все время призывают вести себя церемонно. Брюссель игнорирует вандализм. К сожалению, в Евросоюзе пока решающее слово не за теми, кто говорит правду», – рассуждает политолог.

    Мамрадзе считает, что, благодаря «хорошей работе правоохранителей, спецслужб удалось купировать хаос и революцию». Вместе с тем, на ситуации в Грузии сказался и уровень поддержки оппозиции внешними игроками, добавил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он отметил, что в закавказской республике после выборов разыграли тривиальный сценарий, многократно испробованный во многих странах, в том числе на Украине.

    «Его суть – силовым путем через уличные протесты попытаться отменить результаты голосования и заставить пересмотреть их», – пояснил собеседник. Однако этот способ уже не работает, и Тбилиси – яркий тому пример. «Для того, чтобы тактика «цветных» революций была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки, которые способны оказать мощное политико-психологическое давление на власть. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела закавказской республики, сейчас не до того», – уточнил политолог. «Так,

    США смотрят на ситуацию издалека и без особого интереса. В Европе же наблюдается такое количество внутренних проблем, которые трудно маскировать, что тратить серьезный ресурс на Грузию хочется, но нет возможности. Поэтому «майдана» не случилось»,

    – пояснил аналитик. Он допускает, что теперь «Грузинская мечта», пользуясь тем, что оппозиционеры предприняли насильственные меры, постарается существенно «придавить» радикалов. «Возможно, запретят партию «Единое национальное движение. Тем самым правящая фракция также покажет европейским лидерам, что их планы не приносят результата», – рассуждает Лукьянов.

    «Социальные технологии имеют свойство устаревать так же, как и просто технологии. «Сакральные жертвы», «праведный гнев» толпы, выдача активистов на зарплате за весь народ, милые девушки, вяжущие солдатикам ленточки на форму, и трогательные бабушки, раздающие им пирожки, – весь этот политический лохотрон более не работает», – написал в свою очередь политолог Александр Носович в своем Telegram-канале.

    Он предостерегает: хотя техника «фокуса» разоблачена, и «фокусник» больше не впечатляет, расслабляться нельзя. «Мошенничество вечно. Аферисты всегда будут адаптироваться к новым условиям и изобретать новые способы жульничества. И это относится не только к телефонным звонкам и переписке в социальных сетях, но и к большой политике», – акцентировал он. Кроме того, отношения Тбилиси и Брюсселя на этом фоне останутся плохими, прогнозируют эксперты.

    «Евросоюз ненавидит нынешнее грузинское руководство по той причине, что ничего не может с ним сделать.

    Вопрос состоит в том, захотят ли европейские политики пойти дальше? У них есть инструменты воздействия на Грузию. Наиболее действенный и опасный для грузинского правительства – это отмена безвизового режима для граждан республики», – отметил Лукьянов.

    «Для грузин «безвиз» в свое время был очень важным достижением. До сих пор население – хотя и поддерживает «Грузинскую мечту» – питает иллюзии относительно Европы. Если ЕС отменит или заморозит безвизовый режим, то это станет еще одной попыткой разжечь внутреннее недовольство. Впрочем, действия Евросоюза постепенно ведут к тому, что эта сильная карта слабеет», – рассуждает Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается Мамрадзе. По его прогнозам, «продолжатся перформансы для телевизионной картинки». «Для этого достаточно собрать на относительно небольшие деньги 50 – 100 человек. Такие люди, как бывшие президенты Михаил Саакашвили или Саломе Зурабишвили, никогда не признают собственного катастрофического положения. Поэтому они снова и снова зовут людей на баррикады. К сожалению, я пока не вижу возможности появления здоровой оппозиции», – отметил собеседник.

    Он выразил уверенность, что стражи правопорядка справятся с этой угрозой. «Обязательно расширится круг задержанных по событиям 4 октября. Все те, кто поджигал Тбилиси, крушил все подряд, нападал на полицейских, а также те, кто стоял за организацией беспорядков, должны быть идентифицированы и преданы суду», – заключил политолог.

    Главное
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    Премьер Грузии назвал численность участвовавших в попытке госпереворота экстремистов
    Медведев: У Франции нет президента
    На заводе в Тюмени обезврежено три БПЛА
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной
    В США препараты для похудения Ozempic и Wegovy начали продавать с большой скидкой

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Провал «цветной» революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики «цветных» революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации