Провал «цветной» революции в Грузии обнажил слабость ЕС

Tекст: Анастасия Куликова,

Дмитрий Александров,

Тбилиси

Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

«Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

На этом фоне генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе, переизбранный 4 октября на пост мэра Тбилиси, заявил журналистам об отсутствии интереса к Евросоюзу и его лидерам. «Для меня самое важное – это его величество народ Грузии. Хозяевами этой страны являются наши граждане, наше население, а не какие-то там Калласы. Наш народ решает, кому быть во власти Грузии и кому в оппозиции», – сказал он.

Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. После чего начались массовые протесты.

Митингующие перекрывали дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

Параллельно с организованной 4 октября попыткой завладеть президентским дворцом готовились диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. Так, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей ВСУ приобрел взрывчатку. «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев после заявления представителей Евросоюза относительно выборов в Грузии обвинил Брюссель в грубейшем вмешательстве во внутренние дела суверенной и не состоящей в ЕС страны. «После гробового молчания ЕС по скандалу на президентских выборах в Румынии и высокой оценки только что украденных у народа парламентских выборов в Молдове подобные заявления ничтожны не только с юридической и политической, но и, отныне, с моральной стороны», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению экспертов, ЕС в очередной раз провалил попытку провести «цветную» революцию в Грузии. Впрочем, это не мешает Брюсселю делать вид, что он не имеет отношения к происходящему.

«В Евросоюзе прекрасно осведомлены о том, что реально происходит в Грузии и кто виноват, но сознательно клевещут на правительство республики», – сказал газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. По его мнению, Тбилиси «ни в коем случае не следует идти на компромиссы с европейской бюрократией», которая приравнивает это понятие к уступкам. «Компромисс, уступки нанесут урон нашим национальным интересам.

В ЕС сознательно игнорируют очевидные факты. Если там пересмотрят такие подходы, то будет хорошо. Но пока этого не просматривается»,

– сказал собеседник. При этом он позитивно оценил заявления руководителей Грузии о готовности перезагрузить отношения с США и ЕС, подчеркнув, что «сейчас этого достаточно». «Известно, как в любой из стран традиционной европейской демократии поступили бы со штурмующими президентский дворец. При этом нас уверяют, что это защитники демократии, и все время призывают вести себя церемонно. Брюссель игнорирует вандализм. К сожалению, в Евросоюзе пока решающее слово не за теми, кто говорит правду», – рассуждает политолог.

Мамрадзе считает, что, благодаря «хорошей работе правоохранителей, спецслужб удалось купировать хаос и революцию». Вместе с тем, на ситуации в Грузии сказался и уровень поддержки оппозиции внешними игроками, добавил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он отметил, что в закавказской республике после выборов разыграли тривиальный сценарий, многократно испробованный во многих странах, в том числе на Украине.

«Его суть – силовым путем через уличные протесты попытаться отменить результаты голосования и заставить пересмотреть их», – пояснил собеседник. Однако этот способ уже не работает, и Тбилиси – яркий тому пример. «Для того, чтобы тактика «цветных» революций была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки, которые способны оказать мощное политико-психологическое давление на власть. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела закавказской республики, сейчас не до того», – уточнил политолог. «Так,

США смотрят на ситуацию издалека и без особого интереса. В Европе же наблюдается такое количество внутренних проблем, которые трудно маскировать, что тратить серьезный ресурс на Грузию хочется, но нет возможности. Поэтому «майдана» не случилось»,

– пояснил аналитик. Он допускает, что теперь «Грузинская мечта», пользуясь тем, что оппозиционеры предприняли насильственные меры, постарается существенно «придавить» радикалов. «Возможно, запретят партию «Единое национальное движение. Тем самым правящая фракция также покажет европейским лидерам, что их планы не приносят результата», – рассуждает Лукьянов.

«Социальные технологии имеют свойство устаревать так же, как и просто технологии. «Сакральные жертвы», «праведный гнев» толпы, выдача активистов на зарплате за весь народ, милые девушки, вяжущие солдатикам ленточки на форму, и трогательные бабушки, раздающие им пирожки, – весь этот политический лохотрон более не работает», – написал в свою очередь политолог Александр Носович в своем Telegram-канале.

Он предостерегает: хотя техника «фокуса» разоблачена, и «фокусник» больше не впечатляет, расслабляться нельзя. «Мошенничество вечно. Аферисты всегда будут адаптироваться к новым условиям и изобретать новые способы жульничества. И это относится не только к телефонным звонкам и переписке в социальных сетях, но и к большой политике», – акцентировал он. Кроме того, отношения Тбилиси и Брюсселя на этом фоне останутся плохими, прогнозируют эксперты.

«Евросоюз ненавидит нынешнее грузинское руководство по той причине, что ничего не может с ним сделать.

Вопрос состоит в том, захотят ли европейские политики пойти дальше? У них есть инструменты воздействия на Грузию. Наиболее действенный и опасный для грузинского правительства – это отмена безвизового режима для граждан республики», – отметил Лукьянов.

«Для грузин «безвиз» в свое время был очень важным достижением. До сих пор население – хотя и поддерживает «Грузинскую мечту» – питает иллюзии относительно Европы. Если ЕС отменит или заморозит безвизовый режим, то это станет еще одной попыткой разжечь внутреннее недовольство. Впрочем, действия Евросоюза постепенно ведут к тому, что эта сильная карта слабеет», – рассуждает Лукьянов.

Схожей точки зрения придерживается Мамрадзе. По его прогнозам, «продолжатся перформансы для телевизионной картинки». «Для этого достаточно собрать на относительно небольшие деньги 50 – 100 человек. Такие люди, как бывшие президенты Михаил Саакашвили или Саломе Зурабишвили, никогда не признают собственного катастрофического положения. Поэтому они снова и снова зовут людей на баррикады. К сожалению, я пока не вижу возможности появления здоровой оппозиции», – отметил собеседник.

Он выразил уверенность, что стражи правопорядка справятся с этой угрозой. «Обязательно расширится круг задержанных по событиям 4 октября. Все те, кто поджигал Тбилиси, крушил все подряд, нападал на полицейских, а также те, кто стоял за организацией беспорядков, должны быть идентифицированы и преданы суду», – заключил политолог.