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    2 апреля 2024, 08:50 • В мире

    Зеленский отправил нациста в Молдавию с особой миссией

    Зеленский отправил нациста в Молдавию с особой миссией
    @ Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Неожиданная смена посла Украины в Молдавии не сулит Молдавии ничего хорошего. Новым представителем Киева станет Алексей Данилов, недавно отставленный президентом с поста секретаря СНБО. Этот нацист, хам и «ястреб» по-прежнему нужен Владимиру Зеленскому. В Молдавии у него будет важная роль – втянуть Кишинев в войну с Россией.

    То, что теперь уже бывший секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправлен послом не в Норвегию, как анонсировалось ранее, а в Молдавию, – и радует, и напрягает одновременно.

    Данилов – один из наиболее одиозных типов в киевской верхушке и лицо «партии войны» президента Владимира Зеленского. Это бывший «браток», запросто (но заочно) хамящий главам иностранных государств и их представителям. Русофоб, который вырос на Луганщине и плохо говорит по-украински. Нацист без всяких кавычек, любящий рассуждать о «неправильных генах» у русских.

    После победы комика на президентских выборах СНБО стал инструментом по строительству диктатуры: совещательный по сути орган в ряде случаев начал заменять собой и суд, и парламент. И хотя в последние два года Данилов растерял былое влияние, поскольку диктатура была достроена, а ее штабом и мозгом стал офис президента во главе с Андреем Ермаком (который, как считается, Данилова терпеть не может), он продержался наверху почти пять лет – гораздо дольше, чем многие другие назначенцы Зеленского.

    И это при том, что бывший мэр Луганска в команде КВН «95-й квартал» вообще-то инородный элемент, и как он туда попал, доподлинно неизвестно: официальная версия знакомства Данилова с Зеленским ничего не объясняет.

    В народе секретаря СНБО не любили – не за то, что хам с похмельем на лице, а за то, что гнал всех на войну, хотя собственных сыновей спрятал на Западе. В Донбассе Данилова и вовсе считают предателем: 30 лет назад он стал играть роль «правильного украинца» и «националиста», предложив свои политические услуги Виктору Ющенко, и с тех пор настолько в эту роль вжился и так возненавидел «москалей», что от его речей даже галичанин покраснеть может.

    Возможно, Зеленскому в его исторических обстоятельствах «зигующий луганчанин» приглянулся по тем же причинам – как пример русскоязычного украинца из Донбасса, который за Бандеру и за начальство пасть порвет. В этом смысле Данилов не подвел и был Зеленскому по-церберски верен.  

    Поэтому отсылка в Норвегию выглядела отнюдь не опалой, несмотря на слухи о «китайском следе» в отставке Данилова и радость в команде Ермака, который наконец-то поставил на место секретаря СНБО своего человека. Она выглядела синекурой, которая позволит Данилову как одному из «псов войны» после падения режима Зеленского избежать ответственности. В его случае такое особенно огорчает – до того отвратительный тип.

    Однако Молдавия – это совсем не синекура. Это, к сожалению, одно из ключевых направлений для Зеленского, куда он теперь отправляет не аппаратного дипломата и не очередного ноунейма из «отряда Ермака», а лично преданного себе юнита – настойчивого, агрессивного и способного на страшные вещи.

    Какие у «голомондувача» планы на Кишинев, доподлинно неизвестно. Явно, что нехорошие, а версий много: от теоретически логичных, по которым Зеленскому нужно любыми путями втянуть Молдавию в войну с Россией, до почти фольклорных, включающих возможный интерес Зеленского к легендарному складу вооружений в приднестровском селе Колбасна, который оставила там Советская армия. Эти «сокровища каменных пещер» периодически всплывают в публицистике, но без объяснений – что конкретно лежит под Колбасной и как оно могло сохраниться аж с советских времен без должного обслуживания.

    Как бы там ни было, есть особая услуга, которая Зеленскому наверняка понадобится:

    нужно уговорить Молдавию на базирование там американских истребителей F-16.

    До конца года Киев планирует получить полноценный авиационный полк или четыре дивизии таких машин – 60. Больше всех, почти две трети обещают предоставить Нидерланды, остальное – Бельгия, Дания и Норвегия.

    Для Запада это пробный шар. Если дорогущие истребители смогут что-то изменить на поле боя в пользу Киева, дадут еще, если не случится чего-нибудь экстраординарного вроде прихода к власти во Франции Марин Ле Пен, в ФРГ – партии «Альтернатива для Германии», в Великобритании – «Партии реформ» с Найджелом Фараджем в почетных председателях и так далее, вплоть до победы Дональда Трампа на выборах президента США (которая, в отличие от прочих, выглядит вероятной).

    Для Зеленского это «последняя соломинка», которая может оказаться весьма ломкой: очевидно, что F-16 станут приоритетной целью для ракетных и военно-космических войск РФ еще до того, как совершат свой первый полет «за Украину», имея за штурвалом то ли выученного на Западе украинца (формально – уже дольше года учат), то ли натовского пилота из отставников.

    Поэтому сохранность драгоценных истребителей – тот вопрос, который украинские власти должны прорабатывать, как один из главных. А более всего их устроит тот вариант, по которому базироваться эти F-16 будут за пределами Украины, чтобы в промежутке между операциями ВС РФ не могли их достать, ведь удар по аэродрому другой страны – это casus belli.

    Если бы выбирал Зеленский, он выбрал бы Румынию или Польшу: там есть нужная инфраструктура, они близко к Украине, а главное – это члены Североатлантического альянса, удар по территории которых, весьма вероятно, означает начало не опосредованной, а прямой войны между Россией и НАТО. Такая война – единственный шанс для Зеленского победить.

    Но из-за заоблачно высоких ставок подобную схему Вашингтон ему наверняка запретит. А Молдавия, которая в НАТО не входит, – это как будто компромиссный вариант. Как минимум до конца года президентом там будет оставаться Майя Санду, готовая на рискованные антироссийские провокации. Она всем своим видом, каждым словом, заочно обращенным к Москве, показывает, что готова: не потому, что влюбилась в Зеленского, а потому что хочет угодить Западу и ждет от него активной поддержки на выборах.

    Вопрос лишь в том, готова ли Санду еще и к войне с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал: аэропорты других стран, которые начнет использовать украинская боевая авиация, станут для России «законной целью». Это действительно законная цель по канонам войны, зафиксированным в международном праве.

    Проверяя реакцию сильных врагов, им подсовывают пробную жертву – тех, кого не жалко. Например, когда США подзуживали Европу включиться в борьбу с Пекином за Тайвань, китайскому дракону подсунули Литву, которая начала устанавливать отношения с сепаратистскими властями острова. Реакция Китая осталась сугубо экономической, но была столь жесткой, что литовцы быстро пожалели о своем эксперименте, а новых желающих брататься с тайваньцами в ЕС не нашлось.

    Реакция России, судя по всему, будет военной. Так что «особое поручение» Данилова может сводиться к убеждению Санду в одной из двух вещей. Или в необходимости пожертвовать Молдавией ради теоретической победы над Россией, на что старому фашисту вряд ли хватит обаяния, или, что более исполнимо, в том, что глава Российского государства блефует.

    Если такой разговор между ними действительно состоится, Санду лучше бы вспомнить о том, что ставка вида «Путин блефует» в исполнении украинцев в первый раз привела их потере Крыма, а во второй раз – к катастрофе.

    Сейчас Зеленский воспроизводит поведение лудомана, который выпрашивает у всех в долг в надежде отыграться, но только глубже падает на дно. Давать ему под залог собственной страны или не давать – это, конечно, решать Санду. Но если проситель подослал к даме в качестве парламентера особо хамоватого и мятого лицом дружбана, значит, не уважает, а дно уже совсем близко. У Зеленского выбора уже нет. У Санду еще остался.

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