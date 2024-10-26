Решение Зеленского раздать населению по тысяче гривен грозит украинцам опасностью

Зеленский поручил правительству с 1 декабря запустить новую программу, «которая будет ощутима для каждой семьи на Украине». Речь идет о выплатах всем украинцам по 1 тыс. гривен (около 2350 рублей). Зеленский объяснил инициативу по раздаче денег приближением отопительного сезона. «Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет несколько тысяч», – сказал он в видеообращении.

Зеленский добавил, что деньги можно будет потратить не только на оплату коммунальных услуг и электричества, но и на украинские товары, железнодорожные билеты, лекарства, книги на украинском языке и пр. Также он советует «пожертвовать военным – волонтерам, на беспилотники».

В сентябре правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год. Его доходы составят 2 трлн гривен (примерно 48,2 млрд долларов), а расходы – 3,6 трлн гривен (87 млрд долларов), почти две трети из которых придется на оборону – более 2,22 трлн гривен (более 53,5 млрд долларов). Бюджет страны наполовину дотационный. Основная помощь приходит от США, Евросоюза, Канады и Японии. Без этих денег страна не в состоянии поддерживать определенные социальные выплаты, в том числе на образование.

Предстоящая зима должна стать одной из самых тяжелых для украинской энергетики. Как отмечал гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, в стране не осталось ни одной ГЭС, которую не обстреляли бы. Всего украинские гидроэлектростанции потеряли 40% мощностей, а тепловые – больше 80.

В своем недавнем выступлении перед членами Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский признался, что в стране выведены из строя все тепловые электростанции. Во многих городах веерные отключения стали нормой, а с похолоданием ситуация чревата тем, что целые регионы рискуют тотально погрузиться во тьму.

Как отмечают эксперты, несмотря на поддержку со стороны Запада, ВСУ продолжают терять позиции в зоне боевых действий, в том числе в Курской области. Кроме того, вооружения ВС России превышают возможности украинской противовоздушной обороны, что грозит новыми ударами по энергетической инфраструктуре. Это положение продолжит ухудшаться из-за замедления военной помощи Украине.

«Подобная «забота о населении» – это чисто пропагандистские мероприятия и попытка вылечить раковое заболевание зеленкой или йодом.

Такая выплата – мертвому припарка. Тысяча гривен не решает вообще ничего – это два килограмма сала и полтора килограмма мяса. Прожить предстоящую зиму на эти деньги нельзя,

они не пополнят жировой запас», – отмечает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

Как напомнил собеседник, украинские власти фактически провалили подготовку к отопительному сезону, поэтому происходит симуляция заботы о населении. Более того, после презентации Зеленским «плана победы», который строился на скорейшем приглашении Украины в НАТО, многие члены блока, в том числе Германия, отказались следовать этому плану.

«Власти думают, что погасят таким образом негативную повестку, но на самом деле эта тысяча очень хороша для «мобильных команд», соображающих на троих. Вот на 3 тыс. гривен можно выпить и закусить, и то придется это делать в подъезде или во дворе, откуда ТЦК (так на Украине называют военкоматы) могут забрать в армию и отправить на фронт в хмельном угаре», – рассуждает эксперт.

Скачко напомнил, что на ранее на Украине прибегали к похожим выплатам. В 2008 году по распоряжению тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко выплачивались денежные компенсации вкладчикам Сбербанка СССР в размере 1 тыс.гривен. Если тогда говорили «Юлина тысяча», то теперь «Вовина тысяча». «Но в те времена тысяча гривен была более значительной суммой (около 200 долларов), а сейчас это 24 доллара, то есть практически ничего. Меня поражает такая мелкотравчатость, незамысловатость и примитивность задумок Зеленского», – подчеркнул Скачко.

Подобные выплаты должны стимулировать внутренний спрос – один из самых надежных двигателей экономического развития, но в данном случае такие расчеты не оправдают ожиданий.

«Это мизерная сумма, условно говоря, разовая пенсионная выплата. А пенсионер что покупает? Лекарство и еду, платит за ЖКХ, на остальное денег не хватает, поэтому внутренний спрос поддержан не будет. Из страны ежегодно утекает такое количество денег, что бороться с этими утечками нужно не через выплату каждому по тысяче гривен, а через введение нормальных налогов для экспортеров зерна, пошлин, квот, стимулирование переработки», – считает экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

Спикер согласен с тем, что Зеленскому нужен дешевый пиар и он хочет перебить негативную повестку, связанную с ситуацией в Донбассе, грядущими кризисами в энергетике, а также с критикой за неспособность решить проблемы временно перемещенных лиц.

«Это еще и ловушка. На Украине, по всей видимости, все очень плохо с мобилизацией, потому что в последнее время взялись за великовозрастных студентов, перестали выдавать брони сотрудникам критических предприятий. На улице много людей не схватишь, но

с помощью таких денежных подачек власти попытаются вычислить тех, кого еще можно мобилизовать. Поэтому многие просто не захотят получать эти деньги, чтобы оставаться в безопасности»,

– полагает эксперт.

По мнению Лизана, пиар Зеленского не понравится клеркам из МВФ, «который заставляет киевскую власть сокращать расходы на все и вся», в том числе на медицину и образование.

«Сокращаются расходы на социалку, не происходит повышения пенсий и минимальных зарплат. Но растут тарифы на коммуналку, и тут на фоне всей этой экономии Зеленский предлагает раздать всем по тысяче гривен», – заметил эксперт.