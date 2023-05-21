Японский флот пытается обмануть весь мир

Факты опровергают данные о проблемах японского флота

В японских СМИ все чаще появляются публикации о «катастрофической нехватке» кандидатов в военные моряки. Сообщается, что японский военно-морской флот столкнулся с серьезной проблемой – японцы не хотят служить на военном флоте. Что на самом деле происходит с комплектованием японского флота и почему перед нами грандиозная дезинформация?

Итак, сначала о том, что упоминается в японской газете Sankei Shimbun. Утверждается, что командование Морских сил самообороны (МССО) Японии не справляется с набором личного состава. Об этом же несколько ранее писало еще одно японское издание – Nikkei. Нехватка персонала даже заставила озвучить предложение набирать на службу иностранцев. Правительство Японии, однако, против, так как считает, что служить должны только граждане страны.

Для неискушенного наблюдателя это выглядит как очередная проблема Японии в части комплектования Сил самообороны. Но фактически это традиционное японское наведение тени на плетень.

Слухи и цифры

Смотрим самую главную цифру, озвученную японскими СМИ. Укомплектованность МССО составляет 96%. При этом делается оговорка, что укомплектованность экипажами кораблей неизвестна, это общая цифра по МССО.

Что такое 96%? Да это мечта для любой страны. Нехватка специалистов и офицеров в военно-морском флоте Японии составляет всего несколько тысяч человек. При наличной численности в 43 400 человек необходимо иметь в строю порядка 45 200. Впрочем, другие источники указывают максимальную потребную численность МССО в 50 800 человек. Что означает необходимость привлечь 7400 военнослужащих.

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В любом случае у Японии прямо сейчас есть такие варианты, как аутсорсинг части вакансий гражданским подрядчикам, переподготовка высвободившихся военнослужащих на новые военно-учетные специальности и их перевод на другое место службы. Есть также возможность выполнить доподготовку военнослужащих из береговых подразделений, чтобы при экстренной необходимости они могли выполнять какие-то обязанности на кораблях.

Уже одно только это закрывает для японцев все потребности мирного времени. А в угрожаемый период просто мобилизуются те, кто когда-то служил, ими закрывается штатная численность на 100% – и всё. И это не рассмотрены другие методы привлечения людей на военную службу. Проблемы на самом деле нет, для флота точно. Так зачем тогда эти тревожные статьи?

На самом деле

В целом у всех видов ВС в Силах самообороны (ССО) Японии некоторый некомплект там есть, но заметный характер он носит в частях сухопутных войск. В авиации с ним не так плохо, во флоте – как было сказано выше. Но совокупный недобор исчисляется 16 400 военнослужащими, из которых недобор в сухопутных войсках – 11 000, а остальные вакансии делят авиация и флот. Мы имеем дело с некоторым недобором, который не может серьезно повлиять на боеспособность. И японские СМИ регулярно поднимают этот вопрос, как будто это что-то значимое.

Бесконечные японские стенания насчет недобора в войсках не помешали им, например, сформировать не так давно новый для них род войск – морскую пехоту. Это, кстати, наступательный род войск, он предназначен не для обороны. Не помешала демография им построить де-факто авианосцы под видом вертолетоносцев. И не помешала перестроить один из них – корабль «Кага» – в уже теперь нормальный легкий авианосец, носитель самолетов с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

Япония готовится к будущей битве за передел мира. И есть все основания считать, что японцы изо всех сил пытаются казаться слабее, чем есть на самом деле.

Для Японии традиционно грамотное пускание пыли в глаза в попытках представить свои вооруженные силы какими-то неполноценными, хронически больными, неспособными к набору личного состава. В реальности сегодня во всем мире с Японией могут драться без ядерного оружия только США и Китай. И для Китая с его мощью ничего не гарантированно, а США придется серьезно повозиться.

Япония обладает боеспособным флотом, превосходящим по численности надводных кораблей, например, ВМФ России. В авиации она также превосходит нашу страну по числу современных (не всех) истребителей и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. А по численности противолодочных самолетов Япония занимает второе место в мире, опережая сразу несколько своих следующих по списку преследователей вместе взятых. Страна без проблем может начать производить и ядерное оружие, и межконтинентальные баллистические ракеты. Но кто воспринимает Японию как угрозу? Для всего мира это милая туристическая локация с мультфильмами-аниме.

И именно этого японцы добивались. Вот для чего все эти, как по команде появляющиеся статьи про проблемы с вооруженными силами. И все же справедливости ради, стоит сказать о реальных проблемах Японии.

Демография и резервы

А теперь о слабостях. Сегодня в Японии 10,5 млн людей, которые могут по возрасту вступить в Силы самообороны. В 1994 году таковых было 17 миллионов. Это опасный тренд. До поры до времени некомплект будет пренебрежимо малым, потом для его покрытия нужны будут экстраординарные меры, потом это окажется невозможным.

Но и после этого останутся дополнительные возможности пополнить ряды ССО Японии. Разные японские приемы типа пожизненного найма на работу в войсках не применяются. Зарплаты военных ниже, чем могли бы быть исходя из экономических реалий. Исправление только этого может привлечь на службу дополнительных людей. Приемы пропаганды и военной накачки, которые японцы с успехом транслируют через аниме-культуру, пока также не применяются в полную мощь.

И наконец, пресловутые иностранцы. Для японцев и их ксенофобией даже внуки корейцев, привезенных в Японию во время Второй мировой войны, которые живут в Японии с рождения – почти иностранцы. Но что реально мешает начать привлекать такие меньшинства на военную службу? Ничего.

Что до войны, то недобор в случае войны решается мобилизационными мероприятиями, и для флота набрать несколько тысяч моряков в островном государстве, которое буквально живет морем, вообще не проблема. Можно смело гарантировать, что к моменту вступления Японии в боевые действия, если это не будет для японского общества неожиданностью, укомплектованность всех видов их Сил самообороны будет доведена до 100%.

Вот что по-настоящему вызывает вопросы, так это способность Японии в долгосрочной перспективе формировать резервы для восполнения потерь. Но с этим у всех развитых стран имеются серьезные проблемы. А кроме того, до момента, когда такие резервы понадобятся врагам японцев, надо будет еще дожить. Что с учетом японских возможностей – не гарантированно.

Подытоживая, скажем, что проблемы с набором людей в войска у Японии есть. Но до момента, когда они реально начнут сказываться на боеспособности частей постоянной готовности Сил самообороны, еще очень долго – десятки лет.