Что сулит России «большая шишка» из НАТО во главе Чехии

Победу на президентских выборах в Чехии одержал отставной генерал Петр Павел, который начинал свою военную карьеру в Чехословакии времен ОВД. Затем он дослужился до председателя Военного комитета НАТО. Политологи считают, что Павела нельзя назвать идейным русофобом. С точки зрения интересов России с ним другая проблема.

По результатам подсчета голосов, объявленным в эфире чешского телевидения, бывший генерал и руководитель Военного комитета НАТО Петр Павел заручился поддержкой 58,32% избирателей. Его соперник экс-премьер республики Андрей Бабиш получил 41,67%. Первый тур прошел 13-14 января, по его итогам с небольшим отрывом лидировал Бабиш, однако набрать необходимых для победы 50% голосов не сумел.

Чехия, согласно своей конституции, является парламентской республикой, и президент в ней выполняет в основном церемониальные функции. Однако он является верховным главнокомандующим и представляет государство на международной арене. К важным компетенциям главы государства также относится назначение судей Конституционного суда. Кроме того, без его согласия кабинет министров не может назначать послов и руководителей дипломатических миссий республики при международных организациях.

В биографии Павела, которую приводит РИА «Новости», отмечается, что новому президенту 61 год. Военную карьеру он начал в 1983-м, когда был назначен командиром воздушно-десантного разведывательного взвода особого назначения. В сентябре 2014 года был избран председателем Военного комитета НАТО, занимал этот пост до июня 2018-го и стал первым представителем бывших соцстран, получившим высшую военную должность в Североатлантическом альянсе.

Павел – один из давних критиков России. В преодолении энергетического кризиса, по его мнению, Чехия должна покончить с зависимостью от РФ, которую многие годы игнорировали. Он поддерживает как поставки оружия Киеву, так и экономические санкции в отношении Москвы, включая эмбарго на импорт нефти.

При этом Чехия попала в список недружественных России стран еще в мае 2021 года, открыв его наряду с США. Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетица в 2014 году. Немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

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После начала специальной военной операции на Украине Чехия не присоединилась ко всем европейским санкциям против России, но и выдвигала собственные инициативы. В частности, председательствующая в Совете ЕС Прага предложила снизить потолок цен на газ из РФ до 188 евро.

Правда, в разгар танковой эпопеи Запада премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага не намерена отказываться в пользу Украины от боевых танков Leopard 2 немецкого производства, которые Германия пообещала передать в рамках «кругового обмена». Такое заявление он сделал после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Фиала подчеркнул, что эти танки нужны Чехии для обеспечения собственной безопасности.

«Победа Петра Павела на президентских выборах была совершенно ожидаемой. Впервые Чехия получит «технического» президента, который будет мало заметен. После ярких лидеров страны Вацлава Гавела, Вацлава Клауса и Милоша Земана Павел будет новой действительностью», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

«Бывший премьер Андрей Бабиш мог бы стать четвертым ярким президентом в чешской истории. Кроме того, он был бы удобнее и для России, поскольку выступал за прекращение поставок вооружения Украине. Однако за ним тянулся слишком большой шлейф коррупционных скандалов, который сказался на рейтинге», – отметил политолог.

Комментируя отношения между Москвой и Прагой, Трухачев отметил, что «они уже на нуле, и на таком же уровне останутся». «Павел не идейный русофоб, а скорее сторонник общей линии ЕС и НАТО. В итоге Чехией еще два с половиной года, до очередных парламентских выборов, будет руководить правительство убежденного русофоба Петра Фиалы. Новый президент не изменит позицию Праги по отношению к Москве, и Чехия останется одним из самых враждебных России государств мира», – рассуждает эксперт.

Он прогнозирует, что Фиала как минимум доведет российско-чешские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах, как с Прибалтикой, а как максимум – до их полного разрыва. «Кроме того, Прага будет продолжать вооружать Киев, пока не исчерпает свои запасы. А это может произойти нескоро, поскольку в Чехии производят достаточно много оружия», – добавил Трухачев.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД также выразил убежденность, что «в отношениях между Россией и Чехией едва ли что-то изменится в лучшую сторону».

«Согласно чешской конституции, полномочия президента достаточно ограничены. Мы уже наблюдали, как президент Земан высказывал мнения, отличные от позиции кабинета министров, но они никак не влияли на позицию официальной Праги», – рассказал политолог.

Что касается фигуры самого Петра Павела, то в своей предвыборной кампании он выступал за укрепление связей с Западом, интеграцию в североатлантические структуры. «Вместе с тем он более предсказуемый человек, чем его оппонент Бабиш», – считает Кортунов.

«Бабиш хотя и был премьер-министром Чехии, но возглавляет политическое движение «Акция недовольных граждан» – довольно популистскую партию. Поэтому исход выборов можно считать поражением европейского популизма», – подчеркнул он.

«Стоит полагать, что решения Праги по военной помощи Украине могут стать профессиональнее и больше отвечать интересам самой Чехии. Павел очень хорошо знает военный потенциал страны, может более взвешенно оценивать, что можно и нельзя передавать Киеву»,

– рассуждает эксперт.

Отметим, что карьера нового президента Чехии начиналась в Организации Варшавского договора. Он знает русский язык и имеет представление о советских видах вооружения, поскольку лично с ними работал. «Вместе с тем он знает изнутри работу НАТО, и, я думаю, именно с альянсом будут укрепляться военные связи Праги», – заключил Кортунов.

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